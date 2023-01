MARIJA PROLILA GORKE SUZE ZBOG BEBICINE TUŽNE SUDBINE: Kulićka otkrila zbog čega je njoj najteže: "NEKA SE UDA ZA ARAPINA!"

Miljana Kulić definitivno je odlučila da se uda za Lazara Čolića Zolu. Ona je to rešila u novogodišnjoj noći i nema nameru od toga da odustane ni po koju cenu. Zbog toga je posebno tužna njena majka, Marija kojoj je krivo zbog Bebice.

- Ne znam šta mi spremaju,a rzmišljala sam nešto. Miljana je svašta prošla u bolnici i razmišljam, ne zanima me da li će se prezivati Kulić, Čolić, Ismailović. Samo enka mi je živa i zdrava pa neka se i za crnog arapina uda. Ako je on njena sreća ja je neću savetovati drugačije - rekla je Marija.

- Ručak kao ručak manje više, bitno je poštovanje. Ne gledam čime će da me ugoste, samo neka me poštuju kao njenu majku i to je sve. Ne bi trebao da igra igre sa mnom i da me nervira namerno, ali nema veze. Još je mlad, u rijalitiju je i smatra da treba ovde da se igra - rekla je Marija.

- Još uvek mu ne veruješ - reklo je Drvo.

- Ne još uvek. Mislim da ide ka dobrom putu, promena postoji, jeste sazreo i promenio se, ali još malo vremena treba da stasa za nešto ozbiljno jer je on muškarac i treba odgovornost veća da bude na njemu - rekla je Marija.

- Teško mi je zbog Bbeice jer ga je po drugi put dovela da trpi poniženja. Znam da je voli i poštuje kao i mi njega i tako će ostati dok sam živa. AKo je njen izbor Zola, moraće on da se pomiri sa tim. Jedno su želje, drugo su mogućnosti. Meni je ipak najbitnijie da ona bude srećna - rekla je Marija.

- Nenad mora da se pomiri da je on njena sreća. Meni je najteže. Miljana je presekla i odlučila se, a ja sam između dve vatre još uvek. Malo se neprijatno osećam zbog Nenada i ručka, ali ako je Miljana srećna, tako će da bude - rekla je Marija.

- Nisam ja ni prva ni poslednja majka čija će ćerka živeti u drugoj porodici i gradu, pomiriću se sa tim. To je najbolje za sve, u početku je svima teško, ali ljudi se naviknu na sve. Važno je da Miljana bude srećna - rekla je Marija.

Kurir.rs/M.K.