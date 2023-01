PRETIO, URLAO, PA UCENIO PRODUKCIJU Jezivo ponašanja Zvezdana Slavnića, izleteo iz Bele kuće! Procurio i SNIMAK

Zadrugar Nenad Lazić Neca u toku svađe, spomenuo je Anđeli Đuričić datum kada joj je brat tragično nastradao. Svima je poznato da je zadrugarki to jedna od najbolnijih tema kao i svima u kući, sem Neci izgleda, koji se šali sa tim.

Zadrugari su opominjali Lazića da ne govori o tome, a Zvezdan Slavnić je njegovu slobodu da tako nešto pita vrlo lično shvatio. Zvezdan je izleteo iz Bele kuće u potrazi za malo mira. Nakon što je došao k sebi, vratio se u Belu kuću i obratio se zadrugarima.

- Bude li bilo ko sledeći put spominjao ovo... Ja sebi nisam dozvolio da je pitam za to, a ne vi koji niste niko. Neću vam dozvoliti ovo da spominjete, prekinuću svaki sastanak. Vi me kažnjavajte, pa ćemo videti ko će koga da stigne i kako će da stigne. Ovo je težak bezobrazluk što se spominje tragedija, a ja sam kreten što to nisam odmah skapirao. Bude li se još jednom spomenulo to, ja neću stati, kaznite me za sve - urlao je Zvezdan.

foto: Printscreen

- Neće se to više pominjati. To je sramotno i maliciozno. Mi smo pričali o tome, niste čuli moj razgovor sa njima jer ste bili napolju. To nije fer - dodao je voditelj Darko Tanasijević.

- Molim vas da iskulirate i da se spusti tenzija i da nastavimo sa nekim drugim temama - rekao je voditelj.

Ispod videa na Instagranu pratioci su bili zgroženi njebovim ponašanjem.

"Da li se tako potresa zbog ubistva što je počinio? Sram ga bilo! Napolje sa zlotvorom", "Naravno da je ružno što joj pominju brata, ali ovaj ološ nema pravo da komentariše i preti", "Pa da ne bi pobegao. Sve stoji. Jako je ružno pominjati porodicu, ali zašto ne zaštite i ostale kad ih vređaju? Još gore stvari govore i rade. Tamo je bitna priča, i na tom nivou pravila i važe i ne važe za sve. Zato je Helgica birala "poznatijeg frajera", a ne anonimuse. Ovo će tek da bude pakao. Sad ide zastrašivanje Nece da bi ćutao. Tako da, vrlo je moguće da taj neće više komentarisati, jer - Bože moj, to su oni... Darko pravila važe za sve, zar ne?" pokrenula se lavina komentara na mreži Instagram.

kurir.rs/alo

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:26 Ovako Seka slavi Božić