"NE TREBA TI SAD OPET ABORTUS" Maja Marinković trudna sa Filipom Carem?! Dobila BRUTALAN savet od Golubovićka

Maja Marinković i Jelena Golubović su otišle do spavaće sobe, gde su tiho počele da pričaju o Filipu Caru. Maja je dobila savet da ne ulazi u vezu sa Carem, već da jednom nedeljno uživa u intimnom odnosu sa njim.

- On će sad da ide redom - rekla je Maja.

- Kod koga - upitala je Jelena.

- Kod Milice - dodala je Marinkovićeva.

- Sutra ću ja da pričam sa Milicom. Da vidim šta će da radi i šta misli na ovaj tvoj vatromet - dodala je rediteljka.

- Ne mogu sad da ti kažem sve zbog kamera. Žana - šaputala je Maja.

- Ne bi on drugu skinuo, a i Žana je dobra sa nama. Imaj jednom nedeljno s*ks zbog zdravlja. Iskoristiš ga sat vremena i ćao. Emocije postoje, ali pazi. Prezervativ i to je to, ne treba ti dete sa njim. Ne treba ti sad opet abortus - savetovala ju je Jelena.

- Ali bezobrazan je. A meni je bitno da sam ja srećna - zaključila je Marinkovićeva.

