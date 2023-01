PORUKA ZVEZDANOVE BIVŠE JE JASNA! Nakon što je Anđela poželela da NOSI PREZIME SLAVNIĆ, nesuđena supruga Ana se OGLASILA

Anđela Đuričić, izrazila je želju da nosi prezime Slavnić, što je mnoge zaintrigiralo i ostavilo u čudu, prvenstveno jer su tek na početku zabavljanja.

Sada se na na svom Instagram profilu, oglasila njegova bivša vanbračna supruga, Ana, koja je podelila fotografiju sa brutalnom porukom koja je, po svemu sudeći, upućena baš Slavniću.

- Nasmejao sam se, rasplakali su me. Voleo sam, prevarili su me. Zagrlio sam, pustili su me. Bio sam odan, izdali su me. Ali hvala im, objasnio sam im šta je život - pisalo je na objavi koju je Ana okačila.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Moka Slavnić je ubeđen, iako se stvari između Zvezdana i Anđele odvijaju brzo, da njihovoj ljubavi uskoro sledi propast.

- Zato se biraju slični, žena je dominantnija u istom godištu od muškarca. Žena od 25 godina je duplo iskusnija nego muškarac u tom godištu. Oko čega se oni svađaju, lepo joj kaže: "Nemoj, budi fina, nemoj da budeš nadmena, i ti si ovde". Plašim se da će to da pukne, jako brzo, jer je to proporcionalno njihovom intimnom odnosu. Zvezdan može to da razume, ali mora da bude kompenzacije na obe strane. Slatki su. Ali bitno je da muškarcu pronađeš žicu, on je prgavac, on je zaštitnik. A da li će biti duks preko jednog ili preko drugog, aman ženo pusti to, niste kod kuće, ona previše vodi računa, to ga umara. Ništa im ne zameram. On je njoj rekao kad ga je pitala što si sa mnom: "Pa zato što sam se zaljubio, ali mogu i da se odljubim", ona nije svesna šta bi joj stvarno rekao da mu nije legla, ona nije svesna. Što se kaže "šilji ga", nemoj, zašto to radiš, uživajte, uživajte jedno u drugom - rekao je Moka Slavnić za Pink.

Kurir.rs/M.K.

