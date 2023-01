MARIJA PROMENILA PLOČU! Podržala svadbu Miljane i Zole, zabranila Bebici da im se meša u vezu, a razlog je ŠOKANTAN

Marija Kulić se uključila u diskusiju o Miljani Kulić, Lazaru Čoliću Zoli i Nenadu Macanoviću Bebici u emisiji "Pretres nedelje".

- Nenad hoće da joj napravi svađu, ne verujem da je voli, vidim da ona plače. Ne mogu da se ne uključim. A kad se završi rijaliti, Zola je rekao da će da gleda klipove. To će da mu bude razlog da raskine. Ovaj čovek neće da bude sa Miljanom - rekla je Marija.

- Ja neću da idem dole više da ne bi ona plakala - rekao je Bebica.

- Miljana, pričam ti od prvog dana da je Zola spustio loptu sa tobom, a da posle rijalitija nema ništa od toga - nastavila je Marija.

- Ako me bude lagala, noga, ja stojim iza toga - dodao je Čolić.

- Miljana, Car i Zola su isti svet, kako se on igra sa njima, tako se Zola igra sa tobom. Ako se udaš za njega, super. Podržaću. Ali znam da od toga nema ništa - rekla je Kulićka.

- Ne interesuje me. Nek Marija radi šta hoće, meni je samo bitno da Miljana bude iskrena. Marija priča jedno, pa drugo, ništa ne verujem . Ja bih bio najsrećniji da podržava. Na Rajsko ostrvo je došla kao najsrećnija tašta, pa nas ovde ispljuvala - rekao je Zola.

- A ti, Nenade, rekla sam da ih pustiš! Rekla sam te da ih pustiš, neću da uzrok budemo ja ili ti - dodala je Marija.

- Nisam znao da li je tamo. Neću da idem tamo uopšte - istakao je Nenad.

- Pusti ih same, neću da mi budemo krivci. Nemoj, nek vidi sama koliko je srećna. On će da traži dlaku u jajetu, ali nemoj ti da budeš razlog - govorila je Kulićka.

- Marija, ja kapiram da je Bebica opsesivan, ali sad za stolom dobacuje Žani da kaže Miljani da pređe tamo, da je ne bi neko pogodio šoljom. Vidi čamac, izađe i šeta - ustala je Matora.

- Ima pravo, ali ne da ide tamo. Zola traži dlaku u jajetu da bi je ostavio - nastavila je Marija.

- Marija Kulić i Nenad Macanović ne mogu biti krivi za raskid, samo Miljana i ja, tj. u ovom slučaju ako me je slagala. On ima pravo i da ide do apartmana i da kuka i da viče Taćko. Uhvatio sam ga par puta da priča sam sa sobom - dodao je Zola.

- Demonstriraću. Otvori vrata od apartmana i dobacuje: "Taćko, da li me voliš? Pa znam ja to". A ja ćutim, a Zola sedi ispod trema - pokazala je Miljana.

- A šta si mi rekla kad si mi čestitala Novu godinu? Nemoj to da radiš - zapretio je Bebica.

- Nenade, počinješ strašno da me nerviraš! - iznervirala se Marija.

- Okej, evo, rekla mi je: "Srećna Nova godina" - dodao je Macanović.

- Kakvo je to đubre, sad mi dođe da mu opalim šamarčinu, iščupam uši i pošaljem kod one... Odmah sam Zoli rekla šta mi je rekao na Novoj godini, rekao mi je da će me zauvek voleti, ja okrenula leđa - pobesnela je Miljana.

- Bebici ne verujem, a slagao bih kad bih rekao da Miljani verujem 100 odsto - rekao je Zola.

