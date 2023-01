NASTAVI DA BUDEŠ KEROVOĐA, ZA BOLJE NISI Miljanova Andrea u ŽESTOKOM KLINČU sa Ivanovom verenicom, SVAĐA DOBIJA EPILOG NA SUDU

Miljan Vračević i Ivan Marinković već dugo ratuju u "Zadruzi", a sada su u žestoki klinč ušle njihove žene, Andrea Varačević i Jelena Ilić.

Naime, Andrea nije želela da ostane imuna na niz ružnih stvari koje je o njenom suprugu iznela Jelena Ilić, Ivanova devojka, te joj je ponovo odbrusila. Međutim, Jelena se tu nije zaustavila, već je poručila da je Vračevićka "nesrećna domaćica koja nikog ne zanima".

foto: Printscreen/Instagram

Andrea nije ostala imuna na ovaj komentar, te je brutalno uzvratila:

- Vidim koliko je ne zanimam kada je morala da mi odgovori! I naravno da neću da se prepucava, jer nema nikakve argumente - poručila je Andrea i dodala:

foto: Printscreen7Zadruga

- Mene će ona svaki put zanimati kad pomene moju decu ničim izazvana. Ponosna sam na to što sam domaćica i uživam u toj ulozi, jer to ne može biti svaka! Ona i dalje neka nastavi da bude kerovođa, za bolje i nije, očigledno. Isto tako će morati na sudu da dokaže gde je to čula da Miljan prebija lekare na radnom mestu. Ima li veće ironije kada dokazana nasilnica priča o nasilju?! Hvala lepo - besno je poručila Vračevićka.

Kurir.rs/Pink

