MOKA SLAVNIĆ IZRIČITIJI NEGO IKAD! Otkrio koliko će Zvezdan čekati na VRELU AKCIJU sa Anđelom, pa sve šokirao PRIZNANJEM

Naš legendarni košarkaš i otac aktuelnog zadrugara Zvezdana Slavnića, Zoran Moka Slavnić, prokomentarisao je odnos njegovog sina Zvezdana i Anđele Đuričić, te je istakao da ukoliko kršna Crnogorka ne promeni neke stvari, ubrzo će doći do pucanja.

Moka je odmah na početku otkrio da više ne želi da priča o Zvezdanovoj bivšoj nevenčanoj supruzi Ani.

- U svim mojim izjavama do sada, Ana je imala moju podršku, bio sam na njenoj strani, pod broj dva nema više pitanja o njoj. Pod broj tri, to nema veze sa Anđelom, mogla je da bude bilo koja koja mu se svidela, to nije prevara, izdaja, to je klasičan raskid. Jeste nezgodno što je javno, što se ne dešava često, ali mi je drago što je rekao na vreme to što mu se dešava. Ja bih mu prvi zamerio da je radio nešto paralelno. Meni kao ocu je važno da je moj sin zdrav i da bude srećan, dokle će da traje, kako će da izgleda, to je irelevantno. Oni pametni će da kažu ako raskine: "Evo šta je uradio, tamo upropastio", ali to je sve drugačije. Vi znate da to tamo tako deluje, zatvoren je prostor. Ja ih podržavam ako se vole, ali nemam ni šta da ih podržim, ima preko 40 godina, ako nisi zreo, nema šta ko da te podrži ili ne podrži - rekao je Moka.

On je potom otkrio da li će doći do raskida Zvezdana i Anđele ako ne budu imali odnose.

- Kod Zvezdana vrlo lako da se desi, nije klinac, ona treba da počne da uči, malo je teška, voli da bude njena poslednja, a Zvezdanu je potrebna samo nežnost. Ako to ne dobije, biće vrlo brzo raskid, što nije tragedija, život ide dalje. Mogući su preokreti, nije čudno. Razlika u godinama treba da bude fantastična za nju, da ima zrelog čoveka, a da on ima jedno osveženje. To je i njegov otac doživeo u drugom braku. Postavlja se pitanje, da li je iskreno, a iskreno je i sa jedne i sa druge strane. Zvezdan ne voli da igra rijaliti, vrlo je prost, ako mu uhvatiš živu, u spurotnom fitilj mu je kratak, i to će pući, i to nije tragedija - istakao je Moka.

"Da li je velika razlika u godinama između njih možda njihov najveći problem problem", upitala je Sanja Moku.

- Nema on nju šta da prati, on je alfa mužjak i sve zna bolje od nje. Ona je u šali rekla da joj je "tata", muškarac se postavlja kao neko ko smatra da ima pravo da kaže nešto s obzirom na godine koje je prošao. Zvezdan ne želi da dominira, to je ljubav. Svidela mu se i treba da joj ugađa, da bude tolerantan, neka je gleda kao da je dosta stariji. Muškarac voli kad žena dominira u ljubavi.

Moka je otkrio da li je Zvezdan Anđelu pravio ljubomornom sa Aleksandrom Nikolić.

- To je bila sprdnja baš. Ne, to je evidentno bila šala. On bi to radio transparentno. Vidi se iz aviona da ništa ne postoji ni sa Majom, ni sa Aleks, a sa Anđelom se odmah videlo da postoji hemija. Ako uđe u neki dublji emotivni odnos, ima da cvrkuće kao lud. Svaka partnerka bi želela da ima takvog zaljubljenog čoveka pored sebe. Ne treba valjda da je nokautira... - rekao je on, a potom otkrio šta misli o eventualnoj svadbi o kojoj su Zvezdan i Anđela pričali:

- To je na dugačkom štapu, pričaju i u braku, i o prezimenu, o broju dece, imaju puno vremena pa pričaju o tome. Ovo je lep primer početka neke dublje simpatije. Ako ne gledam neke druge parove koji su tu, ja želim da budem objektivan. Ona je mlada, stalno priča, ali to je ozbiljno što se tiče Zvezdana, ne da će da je udari, samo će da se okrene i da ode. Njihov odnos ne može da ostane na ovome, Zvezdan će postati sve nervozniji, treba da im bude još lepše, a to su intimni odnosi. Koliko će on čekati na to, to je već diskutabilno - naveo je Slavnić.

Moka je zatim prokomentarisao i to što Anđelini roditelji nisu pružili podršku njihovoj vezi.

- Ja potpuno prihvatam da njeni roditelji možda nisu za tu vezu, da ih je možda razočarala. Ali mogu da kažem da je Zvezdan pošten čovek, to što mu se desilo, svakom može da se desi, znaju njegovu istoriju i možda ne žele takvog zeta. Ja se ne bih ljutio na njih. Ja mislim da Zvezdan može da je usreći i bez njenih roditelja - istakao je Moka u emisiji na Red televiziji.

