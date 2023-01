MARIJA ŽELI DA POLJULJA MOJU I IVANOVU VEZU: Verenica Ivana Marinkovića žestoko OPLELA PO KULIĆIMA! Nije ih ŠTEDELA

Jelena Ilić, verenica rijaliti učesnika Ivana Marinkovića, oglasila se i prokomentarisala sukob Marije, Miljane i Ivana.

Naime, Jelena je istakla da Marija nešto ima protiv njenog i Ivanovog odnosa.

- Ništa čudno…Mislim da Miksi nešto nije prijalo juče, pa se odjednom setila da je vređa to što ne zna datum i to baš u emisiji, lajv programu…Meni se dopada što se Ivan sve bolje slaže sa Marijom, ali ona se menja kako duva vetar ili kako rijaliti “zahteva” od nje. Sve je to lažno. I razni hvalospevi o meni. To da li sam ja nesto kupila Željku, ne tražim zahvalnost, pogotovo ne od njih. Ne želim nikada da ih sretnem nakon tolikih uvreda, a i pretnji upućenih meni. To radim jer su deca najvažnija, čija god bila, a Željko je Ivanov sin. Ja znam da Je Ivan svake godine čestitao rodjendan Željku, barem putem sms poruke upućene Siniši ili Mariji…Mariji očigledno već prelazi u opsesiju da pronađe nešto zbog čega bi našu vezu pokušala da poljulja, što je meni smešno - rekla je Jelena, te je dodala:

foto: Printscreen/Red TV

- Ti ljudi nisu svesni kakva je naša ljubav, šta smo sve prevazišli, koliko smo problema napravili sebi i našim porodica. Na kraju koliko smo se izdigli i stvorili sebi mir i jedan veoma lep život. Rijaliti je samo 10 meseci posla koje Ivan treba da “odradi” i da se vrati tamo gde smo nas dvoje sebi stvorili naš svet. Nadam se da će Željko biti uvek u Ivanovom životu - zaključila je Jelena.

foto: Ana Paunković, Dragana Udovičić

Podsetimo, Jelena je neko ko se često oglašava na temu rijaliti učešća njenog verenika. Ivan je nedavno u emisiji "Amidži šou" otkrio da želi javno da je zaprosi pred kamerama pomenute emisije.

- Tražio sam neki zadatak od Drveta mudrosti kako bih zauzrat dobio prsten i mogućnost da je zaprosim u najgledanijoj emisiji na TV Pink, u Amidži šou-u. Voleo bih da se to desi u utorak, 24.januara, kada je Jelenin rođendan, a kada se emisija inače emituje- otkrio je Ivan.

Kurir.rs/Pink.rs

