MARKO ĐEDOVIĆ BRUTALNO O ZADRUGARIMA: Nikoga nije ŠTEDEO, sasuo celu ISTINU! A tek šta je rekao o Luni, Marku i Kiji! ŠOK INTERVJU

Marko Đedović postao je novi voditelj rijalitija "Zadruga", ali to nije izazvalo radost među takmičarima u Beloj kući. "Svi su bili uplašeni. Moj ulazak na velika vrata bukvalno je u njima izazvao šok. Face su im bile skamenjene. Nisu znali da li smeju da mi priđu, kako da me pozdrave. Znaju da mene ne mogu da muljaju i da nisam glup, sem ako svesno ne pustim neke stvari, pa ih sačekam na krivini. Bio sam fin na prvom susretu."

Ko se najviše plaši tvog dolaska u rijaliti?

"Najviše se plaše ovi sa pričama koje su narodu najzanimljivije. Kako ih ja zovem Kulićašijani - Miljana, Marija, Zola, Bebica, Ivan. Onda Zvezdan, Anđela, Car, Aleksandra. Kod Maje vidim najveći strah. Dozvoljava da je Filip naziva Majakitom, a onda seksualno opšti s njim. Kod Maje je to više nagon, nego emocija. Ona i dalje ima najviše emocija prema Janjušu. Priča da je Filip sa njom iz kompleksa prema Janjušu. Oni živote gledaju od sezone do sezone. Kakva je to devojka koja je dozvolila da muškarac bude sa njom iz kompleksa prema njenom bivšem?"

Da misliš da bi ona opet bila sa Janjušem ako on uđe u rijaliti?

"Kad bi Janjuš ušao i hteo to, bili bi zajedno, u to nema sumnje. Do njega je, a ne do nje."

Šta se dešava sa Filipom i Aleksandrom?

"Filipu se sada svidela Aleksandra jer ne liči na onu iz prethodnih sezona. Drugačija je. Kažu da je Dragojević njoj pomogao da se promeni isto koliko i ona njemu. Mada, neću biti skroman, Sandra Rešić, Fran i ja smo zaslužni za Dejanov oporavak, iako se to pripisuje Aleksandri. Takva fina Aleksandra se svidela Filipu. Maja mu je u određenim trenucima zanimljiva, a odnos sa Milicom ima dozu osvete prema Mensuru. Kad su se njih dvojica svađali, Filip je Mensuru zapretio da će kad tad biti s njegovom ženskom. Sad ispunjava pretnju."

Pa koja mu se zapravo sviđa?

"Njemu se sviđa Aleksandra, ali ne može da se nosi sa tim što je bila sa Janjušem i nekim drugim ljudima, pa beži. Zna mnoge stvari o njoj koje ga muče i ne može da pređe preko njih."

Da li se Aleksandra kaje što je ostavila Dejana?

"Ona ima emocije prema Filipu i ne kaje se što je Dejana ostavila. Kad smo pričali bila je na ivici suza, a onda otišla kod Zorice i plakala. Ona je sve žrtvovala, a to nije uspelo. Ona ga voli. Rekla je da bi pre izabrala Filipa, nego pobedu u rijalitiju."

Jel Ivan Marinković iskren kad priča da želi da se zbliži sa detetom? "Ne znam, voleo bih da je tako. Treba da bude uz dete i ne može na odnos sa njim da utiče to kakav je on u datom momentu sa Marijom i Miljanom. Ne sviđaju mi se priče o alkoholozimu, kao to je pobedio, a pije na kvarno. Pet godina nije hteo da viđa dete, pa mu se pojavi želja baš u rijalitiju. Šanse su veće da je nešto drugo u priči, ali se nadam da će me vreme demantovati. Na intervjuima niko mu ne veruje da je iskren, plus svi misle da je zaljubljen u Aleksandru iako ga kod kuće čeka verenica".

Kako gledaš na vezu Anđele i Zvezdana?

"Andela ima opsesivo komuplsivne poremećaje da sve mora da bude na svom mestu, dok on ne može da trpi toliki autoritet jedne žene. Svako ima svoje bubice, pa ispadne vriska i cika ni oko čega. Ne verujem da bi on to uradio da se nije zaljubio, a ni ona isto. Zaljubili su se, ali imaju momente haosa. On je popustljiviji, zreliji, zaljubljeniji, ali vidim emocije i kod Anđele."

Dejan se nedavno javno izvinio Sandri Rešić, Franu i tebi jer nije bio fer prema vama.

"Meni se Dejan još u rijalitiju izvinio. Ja sam bio sa njim super, mi se čujemo sve vreme. Sandra je rekla da je to trebalo mnogo ranije da uradi i da nije sigurna da je iskren. Ja mislim da jeste i da se dozvao pameti."

Kakve će posledice na njega ostaviti što su ga žena devojka prevarile sa istim muškarcem?

"To loše utiče na njegovu psihu. Nisu one problem nego njegova percepcija ženskog roda i šta misli da mu treba. Kad kaže, baš me briga za njenu prošlost, to je najveća glupost. Najbolje da te nije briga za prošlost! Do juče je bila loš čovek, lopov, ubica, od danas za njega nije i to ga ne zanima? Ma, važi. Ljudi ne mogu cigare da ostave lako, a ne loše navike. Njega privlaće tako neke žene u kojima svašta traži, umesto da se opusti i ako mu je do ženidbe da nađe normalnu, a ako mu se k*ra, neka nađe za to. Nisu one problem, one su takve."

Šta je sa Dalilom? Da li si ispratio njen voditeljski rad? "Video sam neke emisije, a video sam i neke ružne stvari koje mi se ne sviđaju. Niko ne radi isto, svi se razlikuju od samog starta u odrastanju, obrazovanju, kućnom vaspitanju, šarmu, elokvenciji. Niko ne može da liči na nekog drugog, a ja svakom želim sreću."

Kako ti se čine Kulići plus njihovi zetovi?

"Miljana traži svoju sreću, kaže da je srećna sa Zolom i da je svi puste. Terati je da bude iz zahvalnosti sa nekim je sumanuto, ali Marija to očekuje od Miljane. Seksulano opštiti sa nekim iz zahvalnosti mi je bolesno. Marija misli da je Bebica bolji za Miljanu. Zola se sada lepo ponaša prema Miljani, i ako je nekad bilo prostora za zamerke, trebalo je tada da se kaže, a ne sada. Bebica misli da će Miljana biti sa njim, pa zato ne odustaje. On bi bio sa Miljanom posle svega, čovek nije normalan, ne znam gde mu je granica."

Marija se plaši da Miljanu Zola ponovo ne iskoristi finanijski.

"Miljana je rekla da će da kupi Željku stan od para koje zaradi, ali da će da zadrži 10-15 hiljada evra, da ima. Marija deluje kao monstrum koji ne dozvoljava ćerki da bude srećna. Ja ne mislim da roditelj želi detetu loše, ali mislim da je pristup loš. Nekad roditelji iz najboljih namera naprave loše. Nekad ne znaju šta je dečja najveća sreća. Miljana mi je rekla da joj je bilo bolje da je umrla nego da ovako živi sa Marijom. Nadam se da će Marija popustiti i sačekati trenutak da je spasava od Zola, a da će ih ako budu srećni, ostaviti na miru. Ako Marija ne popusti, može doći do fatalnog ishoda."

Zanimljivo je koliko se Bebica bori za Miljaninu ljubav, a sa druge strane rođenja deca ga ne interesuju. "Bebica ne vida svoju decu, a krivi svoje roditelje za propast odnosa sa Miljanom. Ne može da ih gleda jer nisu prihvatili Miljanu na vreme, pa mu je veza propala. Deca ga ne interesuju. Šta da ti kažem, njegova bolest je u terminalnoj fazi."

Priča se da je Siniša zdravstveno loše, da li si u toku?

"Koliko ja znam, Siniša je ok zdravstveno. On i Marija prete Miljani da će umreti ako ne ostavi Zolu, to je klasična emocionalna manipulacija."

Jel te je iznenadilo što je Miki pobegao iz rijalitija? "Bez lažne skromnosti, Stefan Karić i ja smo dosta uticali prošle godine na njegov boravak i opstanak do kraja. Ove godine nije imao nekog ko će ga smiriti i nije mogao da izdrži. Imao je nagativne, mračne momenta i nije izdržao. Prošlogodišnjim učešćem je dosta zaradio, pa sad ne mora da razmišlja o egzisteniciji, ali kad se te pare potroše, videćemo šta će biti."

Što se Zorica Marković malo povukla, utihnula? "Isprala im je mozak. Ja obožavam da je gledam. Zavoza ih, pa ne znaju gde glavom biju. Mislim da se plaši same sebe u raspravama, pa se kontroliše, to joj je najveći problem. Ne želi da uradi nešto zbog čega bi se kasnije kajala."

A Lepi Mića? "Ima rijaliti u svojoj glavi koji se ne poklapa ni sa jednim drugim. On će večito ostati takav. Njega više ne doživljavaju kao glas razuma, niti kao autoritet i žao mi je zbog toga. Niko ga više ne uzima za ozbiljno. On je izgubio autoritet, nažalost, a plus ga niko ne razume. Možda ima nešto i pametno da kaže, ali ne može."

Šta očekuješ od Mikice Bojanića? "On samo predstavlja da igra rijaliti, a ume jako lepo da se zanese, zavoza jer se zaljubi u razne učesnice. Svašta tu može da se desi. Miloš Bojanić je zamolio Mikija da ne da Mikici da pije jer kad je pod alkoholom ne može da odoli ženama, pa će napraviti neku bruku i razvešće se od žene."

Od koga si više očekivao? "Jelena Golubović postala bejbisiterka Maji Marinković. Ne znam iz kog razloga, niti šta se tu dešava. Ja sam očekivao nju u punom sjaju, haos, uvrede, ali nismo dobili ništa od toga. Ona više nije sigurna u sebe, kao rijaliti igrać je izgubila poentu. Jelena je za rijaliti penziju. Kad si najbolji u nečemu, treba se zaustaviti i preći na drugi nivo. Jelena i Mića nikad nisu imali tu granicu, od pobednika i autoriteta došli su do toga da ih svi poniživaju."

Jesu li Luna i Marko izvukli najbolje od rijalitija? "Ne čitam vesti o njima jer su mi nebitni i neinteresantni. Ja im želim svu sreću ovog sveta, ali ne znam šta su lepo mogli da izvuku, ako zauvek ostanu snimci kako maltretiraš majku. I neko sa kim imaš dete? Ti životi nikad neće biti srećni kad je na takav način sve počelo i dešavalo se. Ja ne mogu da izbacim iz glave scene kad Anabela pada na kolena dok je Marko vređa, a Luna ga posle oralno zadovoljav u toaletu. Ma, znaš šta, kakvi su Lunin roditelji, ona je čak i dobra posle svega. Ona mučena nije mogla da bude bolja, ona je najbolja verzija svojih roditelja. Ona je čak i ekstra."

Sloba se izvukao, ima karijeru, sreća brak, uskoro postaje tata... "Sloba je mnogo manje zla naneo toj porodici ako im je i naneo, zapravo oni s samo njemu naneli zlo. Oni bi ga oberučke prihvatili, ali on je gospodin. Izdigao se, napravio odličnu karijeru, na peckanja ne odgovara, pokazao je svoj nivo. U različitim trenucima i jednoj i drugoj strani odgovaralo je da se kače na njega zbog reklame, ali on nije odgovarao jer je video o čemu se radi. Izdigao se iz cele priče."

Gde je sada Kija?

"Nigde. Ne znam, radi valjda veš, kostime. Muzička karijera joj ne postoji od trenutka kad je slavu i novac ponela sa televizije Pink, a reklamirala drugu stanicu. Tu se završila njena karijera hipotetičke žrtve i dobrog čoveka. Stavila tačku na sve lepo što su ljudi mislili o njoj iako u većini slučajeva i nije bilo baš tako. Sloba je najveći gospodin u toj trojci. Zahvalna osoba, odazove se, dođe, razgovara, za razliku od ove dve koje su mešetarile, tužile, kupovale stanove... Uvek sve dođe na svoje. S*re mi se od žrtava vlažnih v*gina. Zaista mi ih nije žao. Marko Miljković je predao tužbe protiv Pinka, Kija otišla na drugu televiziju, a Luna nije normalna, ona i ne zna gde se predaje tužba, ona ništa ne zna. Pogledaj joj roditelje! Tata ne zna da govori, ne zna ni azbuku. Možda bi i ona predala, ali ne zna. Marko je super usmerio, pa tako i prolazi. Žive u stanu koji je zarađen od Pinka, a on tuži taj Pink.

