OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Večeras ON ulazi u ZADRUGU: Ukućanima neće biti LAKO kada ga ugledaju a svi čekaju samo NJENU reakciju!

Večeras u "Zadrugu" ulazi dobro poznati rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš.

Naime, košarkaš iz Prijepolja postao je poznat javnosti i po turbulentnoj ljubavnoj romansi sa Majom Marinković, pa svi s nestrpljenjem iščekuju da vide kako će izgledati njihov odnos u šestoj sezoni rijalitija.

foto: Printscreen

Jedno je sigurno, a to je da nakon Janjuševog ulaska u rijaliti više ništa neće biti isto. Svi očekuju rekaciju Maje Marinković koja je više puta istakla da je Janjuš bio njena najveća ljubav.

foto: Printscreen/Zadruga

Podsetimo, Marko je nedavno prokomentarisao aktuelnu situaciju u rijalitiju i dotakao se Majinog odnosa sa Carem.

- Zamisli da ti Maja Marinković kaže da te je najviše volela u životu... To kao treba da bude kompliment? To je jedna katastrofa. Dosta ljudi mi šalje poruke da je zbog toga. Nema potrebe zbog mene, što se mene tiče, mogu i da se uzmu. Sutra da decu imaju, ja ne bih imao nikakav problem. Kad je trebalo da uđe, rekao da ne bi nikad, da sam ja slab na nju, da bih ja pao, a on pade... - rekao je Janjuš, pa dodao:

- Ja ću pokušati da ih vežem još više kroz neke moje storije i kad izađu napolje. Njih dvoje su jedini zaljubljeni u kući i jedina prava ljubav - priznao je Janjušević.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:21 Marko Janjušević Janjuš