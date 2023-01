VERIO SE OŽENJENI DEJAN DRAGOJEVIĆ ZA DEVOJKU?! U ponoć je zgrabio, ona se rasplakala, a evo kako su reagovali u Veterniku

Dejan Dragojević konačno je pokazao novu devojku s kojom je u vezi već mesec dana! Oni su zajedno slavili Srpsku novu godinu u jednom beogradskom klubu i cele noći su razmenjivali sočne poljupce!

Kako Star saznaje, Dejan je te noći verio lepu Jovanu koja ima 23 godine i rodom je iz Gornjeg Milanovca, a trenutno radi kao frizerka u salonu kod Adama Adaktara.

Tačno u ponoć, Deki je navodno zgrabio svoju dragu i pred svima je strasno poljubio i tada je pitao da li želi da se uda za njega kada se zvanično razvezde od Dalile. Ona je pristala istog trenutka, pa se onda rasplakala od velikog uzbuđenja.

foto: Printscreen

Ni Dejan više ne krije da je zaljubljen do ušiju u Jovanu, a prošle nedelje je upoznao sa majkom Biljanom i ostalim članovima porodice. Oni su svi oduševljeni lepom frizerkom i sada navijaju da se Dejan što pre razvede kako bi već na jesen organizovao venčanje sa Jovanom.

"Naše upoznavanje bilo je jako čudno i simpatično, pogotovo naš prvi susret. Nekako je sve kliknulo na prvu i odmah smo skontali da je to to. Mesec dana smo u vezi, a imamo osećaj kao da je 10 godina, toliko je opušteno, prelepo i baš mi je neverovatno da ovako nešto postoji. Jovana je kao stvorena za mene. Planiram da se oženim, to je skoro već završena stvar. Sve je sudbinski! Devojka je van ove priče, nije nešto specijalno na Internetu i po društvenim mrežama, baš je normalna devojka, a sve je bila slučajnost. Zaljubio sam se baš! Jovana vredno radi u salonu, ide joj radni staž, nema društvene mreže i ne prati rijaliti što je meni najbitnije, niti je interesuje moja slika u medijima. Upoznala je moju dušu í srce”, priznao je Dejan i dodao da Jovana nema nikakve sličnosti sa Aleksandrom, niti sa Dalilom od koje jedva čeka da se razvede.

foto: Printscreen

"Što se mene tiče neka slobodno zadrži prezime Dragojević, ne mogu više da ubedujem i želim samo što pre da se razvedem i da završim sa tom agonijom. Dosta mi je njenog pljuvanja, daleko joj lepa kuća".

kurir.rs/star

Bonus video:

00:32 Dejan Dragojević proslavio Srpsku novu sa NJOM