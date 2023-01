ŠOK! "BEBICA JE VARALICA" Miljana otkrila da je s Nenadom krala pare iz Marijinog ŠTEKA! Zola joj dao savet kako da ga se REŠI

Lazar Čolić Zola i Miljana Kulić su rano jutros na Rajskom ostrvu pričali o svojim emocijama i ponašanju Nenada Macanovića Bebice, za kojeg smatraju da je varalica i prevarant.

- Ja još uvek nemam osećaj zbog onoga što si uradila. Sinoć sam ga sanjao. Mi od prošle godine nismo bili zajedno kad se ono desilo. Znači posle godinu dana smo krenuli. Ali se lepše osećam sad u životu sa tobom, nego ikada. I vidim koliko vredi poštovanje - govorio je Zola.

- Samo nemoj da mi zabiješ nož u leđa! - dodala je Miljana.

- Posle onog prošle godine kad si mu se vratila, ja sam govorio da imaš k*rvinsko ponašanje. On bi se ponašao kao da se ništa nije desilo. Rekao bi: "To je moj Taćko". Zna da će preko tebe uvek da dobije pečat od Marije. A da je varalić... Taj te neće prevariti za 500 evra. Taj akd uzima, uzima dušu - pričao je Čolić.

foto: Printscreen

- Ima celu zgradu, svaka sestra ima stan - govorila je Kulićeva.

- Zna on da se kad-tad može napraviti neka transakcija. On sa tom njegovom inteligencijom, ima toliko emocija navodno, pristaje da ulazi u prostor gde se nalazi tvoj bivši momak, sa kojim si imala kontakt čim si se oporavila - dodao je Zola.

- Da li bi ušao da sam umrla? - pitala je Miljana.

- Ne daj Bože, Miljana. To su nenormalna pitanja - govorio je Zola. - Pitam te šta bi bilo - nastavila je ona.

- Ne bih mogao da budem u Zadruzi, verovatno bih bio u inostranstvu. Izvukla si se. Ne znam šta bih radio. Ne skreći temu, ja ti kažem, mislim da je on profi varalica i da hoće dušu da vam uzme - dodao je on.

- Moj tata je u bolnici rekao da je on folirant, posvađao se sa mamom. Ovo ti nisam rekla, mama je napolju imala štek, nekoliko hiljada evra, trebalo je da idemo na more, da kupimo stvari. Bebica je svaki dan išao sa mnom u kazino, a znao je da ja od majke kradem pare. Čak sam založila telefon. On mi kaže da uzmem pare, da uzmem iz zalagaonice, da ne provale da telefona nema. Znajući da ja kradem od majke pare. A kad ja to kažem, ona kaže: "On je to radio iz ljubavi, da bi bio sa tobom". Šta ja da preduzmem? - pričala je Kulićeva.

foto: Printscreen YouTube

- Ne mogu sad, nismo u mogućnosti sad. Ne bih ja o tome pričao, treba ga pustiti još malo - dodao je Zola.

- Samo da se izbaci, da mu mama kaže da ide kod svoje majke - rekla je Miljana.

- Da Marija sedne, vidi šta mu je dužna. Bolje da mu kupi stan, manje će vas koštati. Jer on je spreman na sve - istakao je Čolić.

