"BIO SA PROFESORICOM STARIJOM 10 GODINA" Julijana otkrila ŠOK DETALJE Pecinog ljubavnog života!

Julijana Lazić, majka blizanaca Nece i Pece Lazića. Ona je na početku otkrila da je sada zadovoljna njihovim ponašanjem, ali sve je šokirala priča da je Peca bio u vezi sa svojom profesoricom.

- Ovih dana sam zadovoljna, malo su se popravili. Iz početka nisam bila zadovoljna. Neca je takav i u spoljnom svetu, obavezno su tu drugarice njegove, one dođu po savet, tako je počeo i unutra, to je bilo iz najbolje namere prema Aniti. Peca je malo ćutljiv. Ali ne znam ko su im prijatelji, Neca nema dlake na jeziku, možda ga zbog toga više i mrze.

Ona je potom otkrila da su je mnogo iznervirali komentari Nevene i Miljane Arsić, koji su prethodne večeri gostovali u ovoj emisiji.

- Ja sam se iznervirala zbog Miljane i Nevene Arsić, ja ih nisam pratila u njihovoj sezoni. Da one se baš nikad nisu posvađale, ne verujem, mnogo su loše komentarisale svakog u kući, nisam čula nijedan lep komentar. Normalno, ima i hejtera, neko ih ne voli, iritantni su, ali one nisu bile iskrene, nisu bili dobri komentatori. Neka uđu one u Zadrugu, da vidimo kako bi se ponašale. Neca i Peca nisu ljubomorni jedan na drugog, oni nemaju isto mišljenje. Neviram se što ne mogu da utičem na njih, ali Nenad je uporniji, a Peca ne voli uvrede, nekad ne prihvata ni štalu. Peca fosira Necu da oslabi, da ide u teretanu - navela je Julijana, a potom dodala šta misli o Filipu Caru.

Filip Car kad je ušao, ja sam ga obožavala. Ali on ove sezone nije takav, mnogo je nervozan. Rekao je ranije da su mu Neca i Peca favoriti, da ga Peca podseća na njega, ali zašto sada ima pik na njih, pogotovo na Pecu, ne znam zašto. Neka ih mrze, ali Neca je pustio jezičinu baš dobru i neka je. Neca kaže sve u oči, malo ih iritira zbog toga, a devojke ih vole, nije problem. A Peca ćuti, trpi i onda kad pukne, tu je kraj. On mnogo voli pravdu, ali tamo to neće postići.

Julijana je potom otkrila da je Peca napolju imao devojku, ali ga ona nije sačekala.

- Peca se za Novu godinu javio pozivu, ali javila mi se cura i rekla da neće moći da ga zove. Vidim da ima simpatija prema Uni Sofiji, on voli malo starije devojke. Imao je devojku napolju, imao je devojaka i devojaka. On bi možda bio sa nekom tamo, ali ga sramota od mene. Peca je toliko strog po tom pitanju, traži da povučem reč, to je sramota, uvek me pita za mišljenje o devojkama. On je imao jednu profesorku, bila mu je profesorka, deset godina starija - rekla je Necina i Pecina majka u emisiji "Pitam za druga".

