"ZNA SVE O NJIMA, NAPRAVIĆE MASAKR" Zola izneo niz OPTUŽBI na račun Bebice, Miljana se umešala i otkrila da je u STRAHU!

Rijaliti učesnica Marija Kulić otkrila je u emisiji "Pitanja gledalaca" da li utiče na Miljaninu sreću.

Naime, Kulićeva je na pitanje o ćerki odgovorila sledeće:

- Ne slažem se sa tim da ona misli, ona sumnja i nepoverljiva je. Ona ispada dvolična za stolom, kako jedno priča, a drugo misli. Kad je bila situacija da Car priča o Aleks, loše zu nju, a ona je u situaciju da ćuti, a gotivi Aleks i ne može da ćuti. Ako kaže nešto hoće da se posvađa sa njom jer mu pravi svađšu sa Carem. Ja bih joj rekla da gleda samo sebe, a ko tražo dlaku u jajetu da prekine odnos, neka ga prekine ona i nastavi sama - govorila je Marija.

Kakve veze to ima sa rečenicom iz pitanja? - pitala je Sanja.

- To nema veze, Zola nije njena sreća. Kaže da ne može da priča i da je ucenjuje - nastavila je Kulićka.

- Ne mama, ti si rekla da traži sitnicu. Ja sam ti danas pričala o svemu, naš dogovor je da kažem - rekla je Miljana.

- Ja sam rekla da Nenad ima više ciljeve ka njenoj porodici i da ih zavije u crno i izvadi dušu. Spreman je da čeka godinu, dve ili pet. On zna da je Marija stub porodice i ako ga je Marija prihvatila ništa ga neće sprečiti da dođe do tog većeg cilja. Cilj je da vas zavije u crno, uzme sve i napravi masakr. On bi se sad za pet minuta pomirio sa Miljanom. Večeras kad bih imao opet sa Miljanom bilo šta, on bi sve oprostio. je l' to ljubav? nije ljubav. Meni je Miljana rekla da Bebica sve zna o njima, kako je učestvovao u prevarama. Je l' si rekla? - kazao je Zola.

Zna sve, tvoj odnos sa mnom, sa Tijanom i Anom, kad se posvađamo. Sve zna - rekla je Miljana.

Da li je učestvovao s tobom i bio svedok i govorio da uzimaš njene pare, da bi prikrila njene stvari? - upitao je Zola.

- Da, pred ulazak mama je uzela neke pare da se opremim i videla sam gde je ostavila novac. Podržavao me je u krađi, bili smo u kazinu, dva puta sam založila telefon i podržao je da uzmem da bih vratila telefon. On je znao da uzimam taj novac od tebe. Mama ja se kunem u sve na svetu da je to tako - pričala je Miljana.

- Nije bilo tako - dodao je Bebica.

- Mama znam da nisi dobro, u tebe se kunem, evo i krstim se. Mama zna na šta mislim, jer smo odbvojili za rijaliti, ostalo je u sefu. On je znao za to i kunem se, mama, nemam razlog da lažem, pa sam posle vratila - nastavila je Miljana. Podržavao me je da uzimam i znao. Šta se tek sprema, mene je strah kao da je u sekti. Mama, ja se plašim - govorila je Miljana.

