"CAR JE PEVARIO MAJU DOK JE ONA BILA U DRUGOJ SOBI" Bilal opleo po Maji, najavio POVRATAK u rijaliti , evo šta kaže o Janjušu

Rijaliti učesnik Bilal Brajlović osvrnuo se na komentare Janjuša i Miljana kako bi se on "obesio" da je ostao u "Zadruzi".

Naime, Brajlović je istakao kako ga određeni komentari ne pogađaju.

foto: Zadruga

- Što se tiče Janjuša njega ću komentarisati kada opet budem u Beloj kući jer ga lično još nisam upoznao i trenutno nemam ništa protiv njega. A što se tiče Miljana, ja ne znam gde mu više stanem u usta koliko me ne vadi iz njih. Dosta starijih učesnika ima velike komplekse od mene, ali sve je to razumljivo - rekao je Bilal i dodao:

- Sigurno nikada na sebe ne bih digao ruku, a Maja je imala priliku da me prevari sa Carem dok sam bio unutra. To se nije desilo i Fića je krenuo na nju tek kada sam izašao što je vrlo “šmekerski” potez.

foto: printscreen youtube

On je nakon toga komentarisao to što se Maja non-stop ograđuje od njega i naglašava svoju ljubav sa Filipom.

- Bolje pitanje za nju kako komentariše to da je Car prevario dok ga je ona čekala u sobi pored, a on bio sa Aleks u drugoj sobi u Etno selu. To nije ljubav, to je samo inat i kompleks između njih dvoje - rekao je Bilal.

foto: Printscreen/Zadruga

Podsetimo, Brajlović je napustio privremeno rijaliti zbog povrede. Njegov ponovni ulazak očekuje se uskoro, a on i dalje nije otkrio kada će to tačno biti.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)