DEJAN ĆE DOŽIVETI NERVNI SLOM?! Dalila i nova devojka imaju ISTU PROŠLOST, Jovana u strahu, sve joj pada u VODU

Dejan Dragojević pre nešto više od mesec dana ušao je u emotivnu vezu sa Jovanom iz Gornjeg Milanovca i mada se priča kako ona nije ljubitelj društvenih mreža i javne slave, na dočeku srpske Nove godine zajedno su bili na nastupu Jelene Karleuše i naravno, privukli pažnju svih gostiju, ali i medija.

"Bilo je krcato, oni su uživali u separeu i ljubili se, a upućeni kažu da je na istom događaju bio je i jedan njen bivši drug, koji je sada jako dobar sa Dalilom. Nisam siguran, ali mislim da su se njih dve čak i upoznale, mada ne mogu da tvrdim. Kako to obično biva, kad se završe neka drugarstva, oni kažu prijateljstva, često zna da ispliva prljav veš ili da se prošire priče. Sad, koliko je sve tako kako se govori, druga je stvar. Mislim da Jovana nema pojma da je njen bivši drug sad dobar sa Dalilom i da može da širi tračeve o njoj i filuje ih kako želi. Nije isključeno da nešto od toga u skorijoj budućnosti dopre i do medija. Koliko ja znam, nema tu skandaloznih momenata, nema ružne prošlosti, ali sliku koju ona želi da stvori o sebi, kao o finoj i smernoj devojci spletke mogu da naruše, pa ko poveruje", priča izvor za Svet.

foto: ATAIMages

"Već su krenuli da je ogovaraju kako se pravi da ne voli medije, a ide u provod na mesto gde peva megazvezda, gde će biti svi mediji i još je u vezi sa rijaliti zvezdom. Plus kažu, od svih frizerskih salona u Beogradu i bjuti centara baš se zaposlila kod Adaktarovih koji su imali svoj rijaliti i kojima dolaze poznate ličnosti. Ajde, videćemo, neka bude da se sve slučajno desilo i da nije u pitanju još jedna u nizu devojaka koja želi minut slave. Ne mora da znači, možda se Jovana zaista zaljubila u Dejana i ne želi da je on eksponira u javnosti, vreme će pokazati ko je u pravu."

S druge strane, Dejana sad mnogi prozivaju da srlja iz veze u vezu kao da može da bude sam dok se psihički ne stabilizuje i ne reši svoje privatne probleme.

foto: Nikola Anđić, Printscreen

"Čoveče, odboluj, ljudski je da ti nije svejedno, uživaj sa društvom, sa porodicom, provodi se, ali nemoj odmah da pričaš kako si našao onu pravu, kako te Jovana zna u dušu i srce, kako planiraš život sa njom čim se razvedeš. On je dečko u nekoj panici, a kad se tako iz straha od samoće ili zbog nekog dokazivanja srlja u vezu i daju srceparajuće izjave, to obično ne izađe na dobro", dodaje izvor.

Inače, Dejan još nije uspeo da se razvede od Dalile koja se na poslednjem ročištu nije ni pojavila. Njega je to jako razbesnelo, pa je od sudije tražio da se poziv Dalili okači na oglasnu tablu suda pošto joj opet neće biti uručen pošto postoje čak četiri adrese na koje mogu da je traže. Navodno, sudija je uvažila zahtev što bi trebalo da znači da će se sledeće ročište zakazano sa 14. februar održati i ako Dalila ne dođe. Naravno, ona može da opravda svoj izostanak i traži odlaganje, tako da Dejan ne može biti siguran da će tako brzo biti razveden čovek. I Bilja Dragojević je jako razočarana što se proces odugovlači. Ona je pred prošlo ročište, nadajući se da je to gotova stvar, pripremila svečani ručak i vatromet da porodično proslave razvod, ali se posle baš iznervirala što nikako ne mogu da se oslobode Dalile. Što bi rekli, više sreće sledeći put, a to je već u februaru.

kurir.rs/svet

Bonus video:

00:32 Dejan Dragojević proslavio Srpsku novu sa NJOM