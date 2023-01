STEFAN KARIĆ OPLEO PO ZADRUGARIMA: Progovorio o ocu Osmanu, Anđeli i Zvezdana, raskrinakao Zolu, a spomenuo i Mensura

Osman Karić, otac bivšeg zadrugara Stefana Karića, od juče je zvanično postao jedan od voditelja radio-emisije "Amnezija". On će svake srede ulaziti u "Zadrugu" i sa Markom Janjuševićem Janjušem voditi ovu emisiju.

Sada se oglasio njegov sin Stefan i otkrio šta misli o svemu.

- Što se Osmana tiče, jako mi je bilo čudno da ga gledam. Drago mi je da je oborio sve rekorde, ništa manje nisam očekivao. On voli da se šali, da se sprda, da taj svoj humor prebaci na tu emisiju. Nadam se da će biti sve bolji i bolji - rekao je Stefan.

Jedna od glavnih tema u "Zadruzi" trenutno je veza Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića. Kako je Stefan prošle godine bio povezivan sa Anđelom i bio vezan sudbinskim lisicama za nju, prkomentarisao je sada čitavu situaciju

- Što se Anđele tiče, da, bili smo vezani i mnogi su želeli da budemo par, ali ja sam bio zauzet. Ona je izašla iz neke veze. Što se toga tiče, imam lepo mišljenje o Anđeli, svakome može da se desi da se zaljubi i da napravi to što je ona napravila, ne mogu ništa loše da kažem vezano za nju. Pre nego što je ušla sam joj rekao da se pazi, da joj ne treba veza. Sama mi je rekla da zna šta radi, ja sam joj rekao da ne zna, jer sam i ja tako mislio, pa sam ušao drugi put i napravi haos. To se sad njoj dešava. Ali, ne mogu ništa da joj zamerim, zaljubi se čovek i to je to - istakao je Stefan.

On se dotakao i Milice Veselinović, Maje Marinković i Filipa Cara.

- Pa šta da kažem. Za malu Milicu sam rekao sve što sam mislio prošle godine i sve što sam rekao sam bio u pravu. I Mensuru što sam pričao te stvari. Što se Cara tiče, Maje, Aleks i Milice, znamo kakav je Car, ima svoj fazon, vrti ih oko malog prsta. One glupače se lepe. Misle da je to zanimljivo, da će dobiti pitanja, da su kao bitne nešto samim tim što su sa njim. Ponižavaju se i to je to. Za Milicu sam rekao sve što sam imao i ostajem pri tome. Drago mi je da se pokazalo sve što sam rekao. Pokazuje se i dokazuje, nadam se da je sad jasno Mensuru da mu ništa loše nisam mislio. Jako dobro čitam osobe i mogu da vidim ko je kakav.

Na samom kraju, Stefan je analizirao odnos Miljane Kulić sa Zolom, Bebicom, ali i Ivanom Marinkovićem.

- Što se Miljane i Zole tiče, gotivi Zola Miljanu, ali ne verujem da je nešto toliko specijalno voli. Mislim da to sve radi zbog rijalitija, opstanka i nekog mira. Njemu je najlakše da opali neku zadrugaru, nije mu bitno koja je. Zarad svog dobra sve radi. Što se tiče Miljane i Ivana, mislim da ga Miljana gotivi. Ona voli više osoba odjednom, ima problem da ne ume da se odluči. Bebica nema šta da traži. Ne znam koga bi Miljana izabrala kada bi birala između Ivana i Zola. Ivana, otac je njegog deteta. A što se Miljane tiče, mislim da je najbolja ove sezone - zaključio je Karić.

