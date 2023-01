ISPLIVALA ŠOK SAZNANJA O BEBICI Primoravao Miljanu da uzima novac od KAMATAŠA, iskorišćavao Kuliće, a to NIJE SVE!

Rijaliti učesnik Nenad Macanović Bebica, poznatiji kao Bebica, što bi naš narod rekao, mutan je kao Dunav. Detalji iz njegovog života iz dana u dan iznenađuju javnost.

Naime, za vreme emisije "Gledanje snimaka" došlo je do sukoba između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a tom prilikom su izneli stravične optužbe na njegov račun.

Njih dvoje smatraju da Nenad ima više ciljeve u "Zadruzi", kao i da mu ne veruju ništa, a istinu može dokazati na poligrafu. Marija Kulić se usprotivila ćerki i zetu i stala na stranu bivšeg zeta.

- Mislim da hitno treba da odvedete njega kod psihijatra, on je opterećen mojim likom i delom, gubi boju, znoji se. Šta ga zanima neka me pita - rekao je Bebica.

- Je l' te plaši ta knjiga? - pitala je Ivana.

- Čega da se plašim, ne plašim se ničega - rekao je Bebica.

foto: Printscreen/Pink

- Je l' se knjiga zove od mafijaša do sektaša - smejao se Miljan.

- Načeo sam tu temu jer sam mnogo razmišljao o tome. Ovo je viši cilj, porodična manipulacija. Mene to mnogo zanima. Ako dobijem priliku za te stvari, ne mora ovde, boli me briga kako će ljudi komentarisati, da li će se smejati. Imam plan koji ću realizovati. Čovek je spreman da se odvoji od najrođenijih, da manipuliše godinama porodicu zarad višeg cilja, laže, blefira i folira ljubav i tako dalje. Ima mnogo stvari o kojima može deset sati da se priča - rekao je Zola.

- Meni neke stvari nisu bile jasne i nemam šta da vam pričam puno. Njegov jedini cilj je da ima dobar odnos sa Marijom. Najstrašnije mi je da sam počeo da sumnjam da je majka njegove bivše, Marija, počela da stavlja na tas njih dvoje - rekao je Zola.

- Ovaj nije normalan - rekla je Marija, a Bebica potvrdio.

foto: Printscreen Zadruga

- Ona ga gleda kao sina - dobacivali su zadruagri.

- Marija nije u tome fazonu da bude sa njim i tu mogu glavu da dam. Ona je zbog jednog našeg ručka gde se spomenula njena bivša simpatija napravila ozbiljan haos, a kad se komentariše njen i njegov odnos ona se smeje - rekao je Zola.

foto: Printscreen Zadruga

- Ja te sve razumem, ali ako kažeš da gleda njih isto, ona joj je ćerka, onda njega gleda kao sina. Jer ljubav - započeo je Ivan, pa ga je Zola prekinuo.

- Marijina mržnja prema Zoli je veća nego ljubav prema Miljani - rekla je Sanja.

- Stvari koje je meni Miljana rekla pred kamerama da je bila situacija, zaklela mi se, da je on u nekim momentima zagovarao njenog oca dok je ona otuđivala novac za kocku. Video sam da me nije slagala, on je znao šta ona radi. Neka ode na poligraf i ako prođe na tom pitanju neka se meni odbije 10 hiljada evra - rekao je Zola.

- Pričala sam ja mami da se on nada njihovoj smrti još pre nego što sam planirala da se pomirim sa Zolom. Evo i ja nudim 10 hiljada evra, mi ukupno 20 hiljada evra za taj poligraf - rekla je Miljana.

Evo ja joj toliko verujem, ja ću dati ako padne - rekao je Zola.

- Ja mu sve verujem, ali moguće da je zagovarao kako bi njoj ispunio želju - rekla je Marija.

- Kako komentarišeš da je bio prisutan kad je uzimala novac na kamatu - rekao je Zola.

- Jednom je to bilo - rekla je Marija.

foto: Printscreen Zadruga

- Znači ona većinu stvari zna, a opet je on Bog, a zamislite kako bi bilo da je jedna stvar za mene - rekao je Zola.

- Vidim da im je mnogo dosadno, ne znaju da se maze, pričaju o budućnosti, ovo je njihova dosada jer ne znaju o čemu da pričaju, pa je ona počela da vraća od kulina bana i dodaje 30 posto na istinu i optužuje Nenada, njihov viši cilj je da odvoje Nenada da se posvađamo kako bi ona na kraju ostala sama. Meni je jedan čovek rekao da je njegovoj prijateljici Bosanac uzeo i stan, pare, novac, tako mi je rekao da sklonim Miljanu od njega - rekla je Marija.

- Što mu zabranjuješ da ide na poligraf? - vikala je Miljana

- Sada ne, sada kada on utiče na tebe neće. Pare za poligraf ne dajem. On nije igračka i ja ne verujem poligrafu - rekla je Marija.

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA