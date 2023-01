BIVŠA ZADRUGARKA POPILA OTKAZ NAKON RIJALITIJA! Marina ŠOKIRALA sve priznanjem, pa priznala da TUŽITI Matoru! Haos u najavi

Bivša zadrugarka Marinu Popović, otkrila je da ju je po izlasku iz "Zadruge" dočekala izuzetna neprijatnost.

Naime, Marina je dobila otkaz po završetku rijaliti angažmana, a kako tvrdi ne zna iz kog razloga je njen nadređeni doneo takvu odluku.

- Dočekao me je šok, otkaz Ugovora u radu. Ja sam podnela zahtev za neplaćeno odsustvo, u međuvremenu to nije realizovano, danas sam otišla da uzmem raskid Ugovora u radu - rekla je Marina.

foto: Printscreen RED tv

- Želiš li da se obratiš poslodavcu - pitao je Panda.

- Šta reći poslodavcu? 26 godina radnog staža bez greške, toliko odličnih rezultata, to ćemo naravno rešiti na drugi način. Jednostavno je to diskreciono pravilo direktora, nov je došao. Konkurisala sam par puta za generalnog direktora, prošla sva mesta, ne znam zašto je tako odlučio, ali me je ostavio bez egzistencije. Hvala mu! Pričalo se u Zadruzi, kada je Matora rekla da sam prevarila firmu, tu će uslediti tužbe, ali je ustala i to rekla...Zaista kad sam izašla, videla sam da je to objavljeno u novinama da sam ja dobila otkaz zbog prevare, što je neistina. Drugo je da sam ja varala svog supruga u našem hotelu. Mi smo na železnici imali hotele gde odmaramo, kao naša kancelarija, apsolutno ničeg nije bilo. Što se tiče prevare, to nije bilo - rekla je Popovićka.

foto: Nenad Kostić

- Je l' postoje kolege sa kojima nisi u dobrim odnosima - pitao je Panda.

- Nikoga ne mrzim, znaju me kao jako odgovornu osobu, ali naravno da postoje kolege koje te vole i ne vole. Nije lako doći do tog mesta. Međunarodna revizija je pohvalila da nikad ništa nije našla u mom radu - rekla je Marina u emisiji na Red televiziji.

Kurir.rs

