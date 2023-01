VENČANA KUMA DRAGOJEVIĆA OPLELA PO CARU I ALEKS! Goca udarila na moral Nikolićeve, pa žestoko prokomentarisala Zvezdana i Anđelu

Venčana kuma Dejana Dragojevića, Gordana se uključila uživo u program i tom prilikom žestoko oplela po Aleksandri Nikolić, a takođe je prokomentarisala i ljubavni odnos Zvezdana i 22 godine mlađe Anđele Đuričić.

- Dobro veče Dušice, dobro veče Darko i svim gostima u studiju. Darko me je možda i prepoznao, možda si i ti, ali ja sam Gordana. Moje najveće razočarenje je Filip Car jer sam ga obožavala, a ne sviđa mi se igra koju igra. Suviše imamo baraba da bi uvezli barabe da se igraju sa našim devojkama koje isto nisu svetice. Aleksandra nema dostojanstvo, zna u šta je Anđela upala. ne da ja žalim nju, sama je sebi birala put i predstavljala se kao moralna gromada od koje sad nije ostalo ni "M". Ne treba da udara kontru, provela je sa Zvezdanom u izolaciji mnogo, non stop pričaju, a to joj je Car i rekao. Ona ima to nešto u sebi što je rekao je Mića, ona uvek bira loše - rekla je Gordana.

foto: Printscreen Pink Tv

- Šta to ima? - pitao je Darko

- Ja kad venčam, ja dam rok 4 godine koliko su Dejan i Dalila bili. Koliko god nemala lep odnos sa bivšom kumom (Dalilom) za ove zadrugarke je moralna gromada. Ako ja mogu da izustim ovako enšto, onda trebaju pojedine stavrno da se zapitaju ko su i šta su - rekla je Goca.

- Zbog čega imate loše mišljenje o Aleksandri koja je kad je osetila da će biti grešna i da joj misli idu ka Caru, bilo je fer ustati i izviniti se i raskinuti - rekao je Darko.

foto: Printscreen Pink Tv

- To je njena zakasnela reakcija jer ju je Dejan već bio ostavio. Car ima mnogo lepog, ali i ružne strane kad popije, švrlja, ali nije ni prvi ni poslednji koji ide od devojke do devojke, ali da se uhvati sa Majakitom, to mu je baš dno dna. Car je bio šarmer, a sad provodi vreme samo sa Majom i ono što em je najviše zabolelo je da ja da sam uzela u životu usta moga brata, bratovo dete i zaklela se, sigurno en bih to uradila ako on. Zna se đta je svetinja, a da uzmem sestrino dete, ebbu, i da se kunem da nekoga neću pogledati, emne brat u životu ne bi pogledao u oči. To bi bio naš kraj za vek vekova. Pritom bio je Božić, praznik tad. On sam sebi donosi zlo ako nema granice - rekla je Gordana.

- Šta kažete na odnos Zvezdana i Anđele? - pitala je Dušica

- Ona će ili debelo da guta, a sama će sebe da pojede da bi ga zadržala ako ikako bude mogla da ga zadrži jer je on u jeku najveće svađe dao Aleksandri čokoladicu sa punim nekim šarmom. Njemu se Aleksandra totalno sviđa, a ni ona niej probirljiva - rekla je Goca.

Kurir.rs

Bonus video:

00:32 Dejan Dragojević proslavio Srpsku novu sa NJOM