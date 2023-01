"SRCE ME BOLI KAO DA MI JE ĆERKA!" Moka Slavnić progovorio o Zvezdanovoj PREVARI, najavio da će ga OPASNO NARIBATI!

Moka Slavnić, legendarni košarkaš i otac zadrugara Zvezdana Slavnića, prokomentarisao je sinovljevu burnu vezu sa Anđelom Đuričić koju je u jutarnjim časovima prevario sa Aleksandrom Aleks Nikolić.

Moka, koji je podržao Zvezdanovu i Anđelinu vezu od samog početka, kaže da ne može da shvati šta je njegovog sina navelo da uradi takvu stvar, pogotovo zato što je bio ubeđen da se stvarno vole.

- Iznenađen sam, ne znam šta da kažem i ne znam šta je razlog... Video sam da između Zvezdana i Anđele postoji ljubav, imam 73 godine, teško da čovek u mojim godinama ne zna to da prepozna. Ne znam, to što Anđela mu ke*a, to je benigno, nije to razlog da raskinu. Mislim da je Anđela nervozna jer su je stigli komentari, pre svega komentari klimakterične Nišlijke koja je dželat sopstvenoj ćerki - rekao je Moka, misleći na Mariju Kulić.

Slavnić smatra da Zvezdan nije stao u odbranu Anđele, jer je mislio da može da se odbrani sama.

- Ona je elokventna, zato je Zvezdan nije zaštitio, smatrao je da nema potrebe. Ali da sam bio tu, rekao bih joj isto kao i on, da ne treba da sluša komentare drugih i da se opusti, da ne bude stegnuta - rekao je Zvezdanov otac i rekao da mu je krivo što je došlo do njihove svađe:

- Nikome Anđela nije rasturila brak, ona je slobodna devojka... Vidim krenula je nakon svađe da izađe napolje, duša me boli, ona je nežno biće... Ne znam zašto je to uradio, je*aću mu mater kad izađe. Ok, drobi ti, ali vidiš valjda da te voli! Pustiš je da kaže šta ima... Nije ni stiglo do razgovora. Kažeš joj, ko što meni kaže moja drugarica Nada: "Šuti, šuti", i ja ušutim. Onda kasnije popričate. Ne znam ni zašto je otišao na Aleks, ne znam koji mu je motiv. Rekao sam mu hiljadu puta, "prvo raskrstiš, pa onda ideš na drugu. Slavnići ne varaju!".

