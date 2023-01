OSMAH KARIĆ SKENIRAO ZADRUGARE! Prognozirao KRAH Anđele i Zvezdana, on će završiti kod NJE u krevetu, a njih je tek raskrinkao

Osman Karić, otac nekadašnjeg zadrugara Stefana Karića, ušao je u šestu sezonu rijaliti šou programa "Zadruga" da pokaže ko je i šta je, ali i razotkrije odnose među zadrugarima.

Naime, Osman misli da će ljubav između Anđele i Zvezdana brzo da pukne zbog njene posesivnosti, kao što se i desilo pre nekoliko dana.

- Oni su u fazi početnog osećaja zaljubljenosti, ali to je, naravno, kratkog daha. Posle nje dolazi do prave ljubavi, kada volite nekog. Međutim, ako je jedno posesivno ljubomorno i u previše brine da ne ostane bez onog drugog, to može ugasiti vezu. To radi Anđela, ona guši Zvezdana i oduzima mu slobodu. Oni nemaju budućnost zbog toga jer će Zvezdan zbog stalnog pritiska pobeći od Anđele, i to u krevet kod Aleksandre Nikolić, kao što je i uradio. Aleks je mnogo zrelija i mirnaje luka za čoveka kakav je Slavnić. Zvezdan je neko ko nema više šta da izgubi jer se javno obratio sada već bivšoj ženi i raskinuo s njom - rekao je Osman za Rijaliti.

Da li bi Aleksandra bila sa Zvezdanom u rijalitiju? - Aleksandra je povređena, tako da se može desiti, ali i ne mora. Ona se još oporavlja od Filipa Cara. Mislim da današnje devojke i ne znaju šta je ljubav, one sviđanja i neki cilj u rijalitiju nazivaju ljubav. Jednu osobu možeš voleti samo jednom, kada napraviš pauzu i budeš s drugom osobom, možeš pokušati da ponovo voliš prvu, ali to je uzaludan pokušaj. Može postojati poštovanje, možeš biti u vezi u želji da se ljubav vrati, ali to je samo želja. Ljubav se ne vraća, ljubav se ne kupuje.

Kako komentarišeš Anđelu Đuričić sada u odnosu na prošlu sezonu?

- Anđela je od onih Barbika koje traže Kena, zgodnog i mišićavog tipa. Kada upoznaju njegovu unutrašnjost, odnosno praninu i sivilo, nekog ko voli da stoji ispred ogledala, ko je narcis, zaljubljen u sebe, tada devojke shvate da je takav tip prazan, nema iks faktor i ne radi ih, tako je bilo s Matejem. Sada je Anđela sama sebi skočila u usta jer je prethodne sezone krivila sve redom zbog toga što je ona sada uradila. Da nije toliko isticala moral, ne bi ni ljude koji su je voleli toliko razočarala. Mislim da je započela nešto zbog čega će se veoma kajati, a toga nije ni svesna. Znate onu izreku "Dala baba dinar da uđe u kolo, a dva da izađe".

Sad je ispala folirant?! Razvela je čoveka samo da bi imala priču u rijalitiju.

Šta misliš o ulasku Marka Janjuševića Janjuša u rijaliti, hoće li ponovo pasti pod uticaj Maje Marinković?

- Janjuš se jednom opekao, naučio je lekciju s Majom Marinković, a ko se o mleko opeče, i u jogurt duva.

Kako planiraš da se postaviš u rijalitiju i koji je tvoj kec u rukavu? - Rijaliti i jeste napravljen da bi nas pokazao u pravom svetlu, a publici koja sve to prati ukaže na dobro i zlo. Rijaliti je ogledalo društva u kome danas živimo. Nije rijaliti taj koji nas pravi takvima kakvi jesmo, već nam daje šansu da pokažemo ko smo i šta smo. Držaću se toga, pa ćemo videti.

Najpromišljeniji učesnik je Zola, spremanje baš na sve lako priznaje da je privatno dobar sa Lazarom Čolićem Zolom, Osman Karić smatra da je dečko Miljane Kulić ovaj put prešao igricu i nadmašio sam sebe. foto: Printscreen/Pink - Igra se Miljaninim emocijama u nadi i želji da osvoji što bolje mesto u finalu. Zola je neko ko se mnogo išlifovao kroz rijaliti i napredovao kao učesnik. Spreman je da ćuti i trpi, kao i da joj prelazi preko svega, pa i preko Pepeljugine štikle. Vidim da pričaju o venčanju, tako da, ako je iko spreman da se oženi u rijalitiju zarad boljeg mesta i plasmana, to je definitivno Zola, on je ove sezone najpromišljeniji učesnik - rekao je Osman.

Maja i Car su niskobudžetni glumci Osman Karić osvmuo se na najintrigantniji odnos u rijalitiju - Maje Marinković i Filipa Cara, koji se čas vole, čas svađaju. Naime, Osman tvrdi da je sve ovo što gledamo kad su njih dvoje u pitanju jeftina filmska produkcija. foto: Printscreen YouTube - Maja i Car, šta reći, a ne pogrešiti. Sve to s njima što gledamo po ko zna koji put liči na niskobudžetnu špansku seriju, a glumci veoma loši, da ne kažem trećerazredni - rekao je Osman.

Bebica čeka kraj rijalitija da teši Miljanu

Budući zadrugar Osman Karić osvrnuo se na odnos Miljane Kulić i Nenada Macanovića, za koji tvrdi da nije završen, te da će Miljana opet završiti sa Bebicom čim je Zola šutne.

- Kada se rijaliti završi i Zola ode u Derventu, kao i svaki put dosad, Miljana će ostati na aparatima od tuge. Scenario se ponavlja, a Marija je teši. Tu na scenu stupa Bebica, koji je dočekao svojih pet minuta, i nakon svega Miljani stavlja hladne obloge na čelo i ostaje uz nju - rekao je Karić.

