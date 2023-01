ZVEZDAN SLAGAO DA JE ALEKS DOŠLA KOD NJEGA U KREVET PA JOJ PRETIO: Naći ću te napolju za 5 minuta!

Zvezdan Slavnić prepričavao je zadrugarima scenu koja se odigrala u izolaciji kada je pokušao da poljubi Aleksandru Nikolić, a ona ga odbila i tom prilikom surovo slagao navodeći da je ona sela kod njega na krevet i priznala da joj se sviđa, iako o ovome postoji snimak.

Slavnić je celu situaciju prepričao je Sanji Grujić i Marku Stefanoviću, a u njegovoj verziji on je nije forsirao, što se ne poklapa sa snimcima koji postoje.Zatim je izrekao niz pretnji na Aleksandrin račun, što je izazvalo burne reakcije publike!

- Šta se desilo za Aleks u izolaciji? Znači ti se njoj sviđaš, a ona to krije? - pitala je Sanja.

foto: Printscreen YouTube

- Da! Pričali smo danima, Filip je ustao, n*drndao je, vidim da joj to ne treba. Pričali smo u sobi, pravi me budalom. Pitam je: "Šta glumiš ti tamo"? Sve što sam pričao s njom, rekao sam Anđeli. Anđela je rekla: "Trebalo je da me pitaš da li mi smeta što pričaš s njom". To sam i rekao Aleks, da se folira, priča sa mnom kao da hoće, ja sam kriv, pitao sam je šta glumi, vidim da je to sve igra. Ležim i kažem: "Dođi kod mene u krevet", iz trećeg puta je došla. Prišao sam da je poljubim, nije skočila. Hoće meni koji sam 30 godina na ulici da proda priču - "sviđamo se jedno drugom, ali nisam mislila da ćeš ti da se upecaš". Znači, ti se samo igraš sa mnom? Pucam u glavi! To je to, care - ispričao je Zvezdan.

foto: Printscreen YouTube

- To nije ništa kako je predstavljeno tog dana u kući. Predstavljeno je kao da si oduvek zaljubljen u Aleks, a da si Anđelu samo iskoristio jer je primer morala - primetila je Sanja.

- Morao bih da budem ogroman monstrum u glavi da bih to učinio. Ako si dobra sa Anđelom mogla si da kažeš da nećemo to da radimo. A ne vučeš stvari do kraja. Reč ružnu neću ti reći, ali ne možeš da se igraš sa mnom. To je igra, rijaliti igra. Ne može da se igra sa mnom, za pet minuta ću te naći napolju! Rekla je da nema šta da jede, odneo sam joj šunku. Anđela mi je tad rekla da joj je Aleks ispod pokrivača rekla da sam zaljubljen u nju. Izađem i pitam: "je l' moguće posle svega što si uradila, donosim ti ovo ljudski, umesto da te gađam s ovom slaninom, dam ti da jedeš iako si ispala g*vance - rekao je Zvezdan.

