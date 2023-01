TAKI MARINKOVIĆ U ZADRUZI! Filip i Janjuš PREBLEDELI, propali u zemlju od MUKE, a Maja Marinković se ozarila od SREĆE

Nakon što su uz pomoć Divne i Marka DNK ispunili zadatak koji je za njih pripremilo Drvo Mudrosti, Marko Janjušević Janjuš i FIlip Car su dobili specijalnu nagradu.

Naime, njima je pušten spot u kojem je Taki Marinković a zadrugari su se okupili oko crnog stola i gledali spot Majinog oca.

foto: Printscreen Zadruga

Podsetimo, Taki Marinković, koji je najveća podrška svojoj ćerci Maji, jako je razočaran njenim ponašanjem u šestoj sezoni. Mezimica mu je u fokusu, stalno prati najnovija dešavanja, ali nije imao mnogo reči hvale za nju.

Zadruga 6 - Car i Janjuš osvojili nagradu, Takijev spot osvanuo u Zadruzi - 26.01.2023. pic.twitter.com/CGcKCUt1CH — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) January 26, 2023

- Maju bih samo pitao šta radi od svog života! Druži se sa mojim neprijateljima tamo. To što Neca kaže da je Car napravio krpu od nje, u pravu je, to je tačno. Što ona sebi to dozvoljava, ja stvarno ne znam. Napravio sam princezu od nje, a vidite kako mi vraća. Super je bila prva četiri meseca, a šta je sad? - zaključio je Taki za Alo.

