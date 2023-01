ISPLIVALA PREPISKA! Ana OSTAVILA Zvezdana pre njegove AFERE sa Anđelom! Zbog ove STARLETE je stavila tačku na BRAK! SLEDI OBRAČUN!

Ana, bivša nevenčana supruga Zvezdana Slavnića, ostavila je sina Zorana Moke Slavnića još dok je on flertovao sa Aleksandrom Nikolić, a ne, kako je navela u javnosti, zbog Anđele Đuričić.

U prilog tome svedoči prepiska u čiji posed je došla naša redakcija. Naime, ona je, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, Zvezdanu otvorila profil na Instagramu, s kojeg se dopisivala sa prijateljima, ali i njegovim fanovima. Pošto je njen privatni profil zaključan, sa ovog se i oglašavala.

foto: Printscreen YouTube, Printskrin Instagram

Konverzaciju između Ane i osobe kojoj je otkrila kako se oseća zbog Zvezdanovog ponašanja u "Zadruzi", a koja se dogodila pre nekoliko meseci, prenosimo u celosti.

- Mislim da su zatvoren prostor i oni oko njega doprineli tome. Ali se iskreno nadam da će ostati na ovome, sprdnji i zaj*banciji - napisao je Ani prijatelj na Instagramu.

Ona je stavila do znanja da je upućena u to da će u javnost da izađe priča kako ga ostavlja:

foto: Privatna arhiva

- Prava ljubav nema cenu. Uskoro ide mislim objava da ga žena ostavlja, jer je ovo televizija i sramota je, nema šanse, to znam da nije uradio konkretno, ali ovo ponašanje je gore od poljupca - stoji u prepisci.

Nekoliko dana kasnije njih dvoje su nastavili priču:

- Ana, izvini, je l' istina šta sam pročitao? - upitao je.

foto: Printscreen

On mu je potvrdila:

- Jeste, druže. Ne mogu više, dosta me je obrukao, zaista ne dam na sebe. Prijatelj je bio na njenoj strani i Aleksandru nazivao pogrdnim imenima.

- Ali ona je prostitutka, ološ. Razumem te, ali mislim da ne bi spao na to dno. Treba da se udalji od onih dr*lja, to stoji. Mislim da tu udela imaju Miljan i Miki, ne mogu više da ispratim - napisao joj je.

- Nije samo zbog nje! Dosta stvari gledam tri meseca i ćutim. E pa, zato neće imati ženu. Pa nek ima harem. Miki ga je sto puta opomenuo da to ne radi, nijednom ga nije poslušao.

Njemu nije bilo jasno zbog čega se Zvezdan tako ponaša.

- Koji mu je onda ne znam, ali pravdam - zatvoren prostor, ali verujem da neće preći granicu jer su to sve prostitutke.

1 / 14 Foto: Privatna arhiva

Slavnićeva bivša je kiptela od besa:

- On je granicu već prešao jer daje povoda. On flertuje sa svima. Znaš koje je to poniženje. Gore od poljupca. Kad sam ja u pitanju, on zna da nema opuštanja. Opaliće ga šamar realnosti, samo ga puštaju da pogreši.

Anin prijatelj je zaključio da Zvezdanu takvo ponašanje nikako nije potrebno:

- Ma znam. Ponižava te sa prostitutkom. Jer ova je dno dan. Znači, društveni talog i mulj moralni. To druženje sa tim ravama mu ne treba, tamo mu niko nije prijatelj, svako gleda svoje d*pe, a on to ne vidi - poručio je on.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić

