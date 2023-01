"ZBOG FILIPA SAM DOŽIVELA PREDINFARKT" Slovenka Nikolić poručila BRUTALNU poruku Aleksandri a evo koje PEVAČICE su je PODRŽALE

Slovenka Nikolić, majka Aleksandre Nikolić poslala je emotivnu čestitku svojoj ćerki za rođendan.

Naime, Slovenka je poslala čestitku sledeće sadržine:

- Mimi mamina, srećan ti rođendan, srećna mi bila celog života i slavila svaki svoj rođendan zdrava, srećna, vesela i uspešna. Mamino, ostani kakva jesi, to si ti. Zbog Filipa sam doživela predinfakrt, bila sam ogorčena i bolesna. Taj odron je ušao sine sa planom da te sroza, to i sad pokušava da dokaže da može da te ima kad hoće i ogovara te gde stigne. Ti ne znaš koje laži on priča o tebi, ne znaš da majka gleda 24 sata, zato te molim, uvaži ovo što ti pišem. Janjuš me razočarao užas, i on je kao taj kompletan klan što hoće da naprave krpu od tebe. Ne dozvoli to moli te majka tvoja, dokaži da imaš svoj stav, a oni šta hoće, potvrdi svoje reči. Ti si moja barbi, moj život, moje sve. Za tebe živim, za tebe postojim.

- Molim te, što više komentariši, ustaj na vreme, i nosi onu novu garderobu. Tamo si otišla da kupiš sebi stan, i moli te majka neka bude tako, nedostaješ mi mnogo, moj anđele lepi. Lepoto mamina, isključi srce, uključi mozak. Slušaj Miću, Miću i Miću. Zorici se zahvali što je bila uz tebe i što ti daje savet da budeš sama do kraja, molim te Mimi, pozdravi mi Mikicu, Miću i Zoricu. Čuvaj svoju liniju, ne jedi palačinke, testo i ostalo što goji, idi ti za sebe u prodavnicu. Mimi moja, voli te tvoja mami bolesno te volim. Budi jaka kada čopor skoči na tebe, razveži i ti jezik sa svima distanca osim Miće. Zoricu podržavam kada ti daje dobronamerne savete, a ne voli te Filip. Srećno živote moj, volim te - napisala je Alesandrina majka.

Potom je otkrila čiju podršku ima Aleksandra , a u pitanju su naše velike domaće zvezde.

- Sine, imaš veliki pozdrav od moje Zlate Petrović i mnogo te voli i ljubi i imaš veliku podršku od nje i njenih sinova. Pozdravlja te i Goca Božinovska i njena sestra Jelica. Pozdravljaj svoju podršku, sada te mnogi podržavaju i vode do finala kao jedinku. Pozdrav od tvoje braće Dukija, Stefa i Ivice. Pozdrav od tvoje bake i tetki, i svi te mole da ostaneš sama. Molim te nemoj Miću nikad da vređaš i Zoricu, pogotovo Miću. Ljubi ga od mene. Mići šaljemo ono što si rekla i Zorici. Volim te, ostani tako dostojanstvena kao što jesi, volim te živote moj - napisala je Slovenka u pismu.

