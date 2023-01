"15 GODINA ĆE MORATI DA PLATI" Evo šta je sve TRPELA Ana s Zvezdanom! Ali ZATVOR, PLJAČKE, KRIMINAL joj nisu pali teško kao OVO

"Švalerski uspesi" koje je taman krenuo da ređa u Zadruzi Zvezdanu Slavniću će presesti kad bude pod budnim okom svoje nevečane supruge Ane Ćurčić koja je saznala da je ranije bio u šemi sa Aleksandrom Nikolić.

"On i Aleks su dobri znanci. Nije to bila veza, više druženje i s*ks šema za koju je očito saznala i njegova nevenčana supruga Ana kojoj je dosta svega", kaže izvor i dodaje da će Ana naplatiti Zvezdanu sve muke koje je prošla sa njim jer je izdao ne samo kao ženu, nego i kao čoveka i prijatelja.

foto: Ana Paunković, Printscreen instagram

"Čekala je da vidi na šta je sve spreman čovek za kog se žrtvovala, da vidi koje su granice njegove sebičnosti. Ona je shvatila da nema više šta da izgubi jer nisu njoj krive ni Anđela ni Aleksandra, već samo on. Sad je zahvalna Bogu što joj je ga otvorio oči, ali za tih 15 godina pakla, moraće da plati. Ona je trpela sve njegove gluposti. Čekala kad je u Švajcarskoj 2017. zaglavio na četiri godine u zatvoru kao član ozloglašene Pink Panteri, a zbog umešanosti grupe u pljačku nakita vrednog 1,3 miliona evra. Pa onda je skoro tri godine bio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici zbog trgovine narkoticima. I sve to je prolazila sa njim, bila mu podrška, negovala njegovu bolesnu majku, ohrabrila ga i da uđe u rijalitij i pošteno zaradi pare da naprave nešto u životu, a on ovako obruka i sebe i nju. Nakupi se gnev, razočarenje, ljutnja, bes zbog izdaje i logično da Ana želi osvetu. Gde je bila, šta je radila, zbog koga je žrtvovala svoje godine... Igranka tek počinje, osveta će biti jako bolna", kaže izvor Sveta.

kurir.rs/svet

Bonus video:

00:18 Ljiljana Stanišić riba studio Sceniranja