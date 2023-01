ANU BI POJELI DA ZNAJU ŠTA JE PRIČALA ZA NJIH! Moka: Davala mi komplimente, a sada kaže da sam NULA OD ČOVEKA! Zbog ovoga ZAPLAKAO

Slavni sportista s mangupskim karakterom ovih dana je u žiži interesovanja zbog svog sina Zvezdana Slavnića koji je aktuelni učesnik rijalitija "Zadruga".

Zoran Moka Slavnić gostovao je u emisiji Sceniranje gde je govorio o svom sinu Zvezdanu, počinjenom ubistvu, Zvezdanovoj bivšoj i još mnogo toga.

Najpre je započeo svojim odnosom sa Zvezdanom za koji navodi da je bio jako kratak.

- Ja nisam znao Zvezdana tako, malo vremena smo proveli poslednjih 20 godina i to je jedna tuga. To je bila najveća ljubav između oca i sina do 14 godina. Košarku sam ostavio 1983. godine i moju karijeru je jako lagano izneo. Prošlo je godinu i po dana kako je na slobodi, od poslednje njegove pizdarije koju je napravio. Rekao sam mu ti ćeš uvek biti moj sin, a ako želiš da ti ja budem otac, ja sam tu - rekao je Moka i zaplakao.

foto: Nemanja Nikolić

Potom se osvrnuo i na sam rijaliti u kojem je njegov sin napravio pravi spektakl za gledaoce.

- Da nije ušao u emotivnu vezu, mislim da bi bio pobednik jedan kroz jedan. Zato što je izneo sve na tacnu. Naravno da se tamo čeka neko krvoproliće, ali njemu su rijaliti havaji posle onoga gde je bio - rekao je Moka.

Voditeljku Ljiljanu Stanišić interesovalo je šta je Moki tokom ovog razgovora nateralo suze na oči.

- Plačipička sam šta da vam kažem, nije to samo moj sin. Ja ili plačem ili se smejem. Emocije prema sinu su realne i poštene, međutim igrom slučaja moje emocije su uvek bile u teškim situacijama, a ne da se veselim. Ja delim suze, jedne suze su radosnice a druge pokajnice, malo suza je onih lepih od sreće, sem kada se rodio. Dve litre ruskog šampanjca sam popio kada se rodio. U celoj ovoj priči oca i sina stoji jedna iskrenost, sa njegove strane brutalna i bezobrazna ne šljivi me dva posto - rekao je Slavnić i dodao:

- Pre nego što je ušao u Zadrugu pitao me je tata da li da uđem. Rekao sam mu da je ovo poslednji trenutak da uzme neku kintu na pošteno.

03:39 ANA JE UŠLA ZBOG OSVETE I KINTE! Moka osuo po Zvezdanovoj bivšoj: Davala mi je komplimente, a sada kaže da sam NULA OD ČOVEKA

Onda se osvrnuo i na Zvezdanovu bivšu suprugu Anu Ćurčić koja je nedavno ušla u rijaliti.

- Uopšte me nije šokirao što raskida sa Anom. Izvinjavam se, moj sin nije obrukao svoju bivšu ženu. On je nije prevario, već je pre toga javno izjavio da raskida. Sigurno su se voleli bili su toliko dugo. Mnogo smo pričali pred njegov ulazak i davala mi je silne komplimente, a pre tri četiri dana mi je rekla da sam nula od čoveka - rekao je Moka i dodao:

- Čekam Anino ponašanje unutra. Zadrugari da znaju šta je Ana rekla za njih, oni bi je pojeli pri ulasku. To je sreća što oni ne znaju. Ušla je zbog osvete i kinte.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs