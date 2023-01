"BIO JE NASILAN PREMA MOKI" Drugarica Ane Ćurčić iznela Zvezdanov prljav veš! Žestoko oplela pa spomenula njegovu ćerku

Drugarica Ane Ćurčić, Milena oglasila se i prokomentarisala ulazak svoje najbolje drugarice pa se osvrnula na učešće njenog bivšeg muža Zvezdana Slavnića.

- Ana je izgrmela, ispunila je više nego sva moja očekivanja s obzirom na to da je pet meseci otpatila šmekerski, muški. Mislim da će ga samleti i da je to apsolutno zaslužio nakon svega što joj je uradio. Ana je vrlo rečita, elokventna i školovana žena, ponosna sam. Plašila se da je emocije ne preplave kad ga vidi, kad ga sretne i pogleda u oči, ali videla sam bes, ono što sam od nje i očekivala. Ovo što vi gledate nije Zvezdan Slavnić, tek ćete videti ko je on. On je potpuno druga ličnost, vrlo nasilan i to polako kreće da se pokazuje.

Milena je otkrila da li je Zvezdan nekada bio nasilan prema Ani.

- Tu ćemo sačekati Anu, tu ima mnogo pikanterija kad je gospodin Slavnić u pitanju, kao i njegov otac. On je od mene zaslužio šamarčinu preko usta. Sve zatvorske posete sam sa njom u Švajcarskoj prošla, bilo je tu svašta među njima, ali ste i sami videli da je nasilan. Ja sam se bojala da dok je hodao onako nervozno oko stola za kojim je sama sedela, Bože ja sam samo pokrila oči i molila se da joj ne odvali volej u glavu. On je svestan da ćemo ga mi samleti - rekla je Milena.

Milena je takođe otkrila da li je Slavnić plasirao pravu priču ili bajku o njihovoj ljubavi.

- On je četiri pune godine bio u zatvoru tako da je totalna neistina, notorna laž, da su oni godinu i po dana njihove zavese spuštene i da su se oni izlizali. Pa čekaj druže, kako nije bilo izlizano dok smo ti pakete u zatvor donosile? Sve se izlizalo kad se vratio da živi kod Ane kao podstanar, smešan je kao bioskop - kazala je ona.

Milena je potom otkrila da je Slavnićeva naslednica totalno razočarana ponašanjem svog oca i da je na granici da ga se odrekne.

- On je apsolutno zaboravio da ga nacija i region gledaju. Sara je kao Anino treće dete, obožava je i očajna je ponašanjem svog oca, i na neki način ga se odriče. Razlika Zvezdanove ćerke i ove Anđele je minimalna. Sara je bila totalno luda od momenta njegovog ulaska, ali sam ja ovo od njega apsolutno očekivala.

Milena je zbog Aninog današnjeg obitavanja oko Filipa Cara stavila tačku na polemiku da li bi ona ikad bila sa njim.

- Nijedan muškarac u kući nije njena interesna sfera.

Njena drugarica prokomentarisala je to što Slavnić ni u jednom momentu nije jasno i glasno rekao da se ne bi mirio sa bivšom suprugom ako bi ona to želela, već je bio pri stavu da ne zna.

- Njegov potez je apsolutno očajnički, u ovom momentu apsolutno svesno, čak moguće i ispod ćilima sa Filipom Carem razvija taktike. On će sada da pribegne kojim god alatima da se približi Ani, ali ne postoji teoretska šansa, glavu na panj mogu da stavim da se ne bi pomirila sa njim. Ona ima dva tinejdžera kući, šanse su nula, a smatram da njemu nije stalo do Ane već traži način da zadrži svoje mesto, da se izmire, napolje izađu sa parama, pa se objasne u svoja četiri zida, ali ja sam neko ko će se boriti da se to ne desi - rekla je Milena i dodala:

- Šokirana sam strahopoštovanjem koje imaju tamo prema njemu, koje strahopoštovanje druže, nisi ti kriminalac, dečka si ubio greškom. U Švajcarskoj je pljačkao kao kad bih ja otišla sa najlon čarapom na glavi i uhapse me ispred lokala. Kristijan Golubović je za njega Bog podzemlja. Mnogi su o njemu stvorili lažnu sliku jer misle kao sin Moke Slavnića, ali taj čovek se samo diči tuđom slavom. On beogradskog asfalta nije preorao, niko ne zna za njega osim kao za Mokinog sina, a Moku bih volela da pitam da li je toliko bez para pa ne silazi sa televizije i gde je bio dok mu je sin bio po zatvorima, po operacijama. Nije viđao sina u zatvoru, nije ga obilazio, ni unuče ne viđa. On je i prema svom tati bio nasilan.

Ono što je zaintrigiralo javnost je Anina preterana bliskost sa Aleksandrom Nikolić koja je na početku rijalitija povezivana sa Zvezdanom.

- Postoji pozadina priče, ja ću sačekati da Ana prva progovori o tome, a onda ću ja izneti mnogo više. Ima razloga zašto je ona na njenoj strani. Očigledno se Aleks i Zvezdan poznaju još od ranije. Ajde da kažemo da mislim, a da nisam sigurna (smeh). Preksinoć je Ana prokomentarisala: "Aleks, je l' ga se plašiš?", a na kraju ju je on pitao da li ga se plaši i šta joj je uradio. On je nju varao, mi smo to saznale, žene su se javljale sa argumentovanim dokazima. Ana je sebe prepoznala u svemu tome, Aleks ga se plaši i zato je na njenoj strani - zaključila je Milena.

