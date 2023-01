"ŽELIM NJEGOVO DETE, PA MAKAR BILA SAMA!" Anđela se ni trunku ne KAJE zbog veze sa Zvezdanom, ima i taktika za suočavanje sa Anom

Anđela Đuričić, ljubavnica Zvezdana Slavnića, koji je posle 15 godina veze prevario i ostavio javno nevenčanu suprugu Anu Ćurčič, progovorila je o situaciji u kojoj se našla otkako je u rijaliti ušla Ana.

Kako si? Šta se dešava? - pitao je Marko.

Okej sam, dobro sam. Ništa se ne dešava, zadnja dva dana sam se izolovala, stresna mi je situacija otkako je Ana ušla. Pitali su me šta bih bila kad bi ona ušla, ušla je pitala me je nešto i izolovala sam se da je ne viđam i ne pravim neprijatne situacije. Od sutra se vraćam. Ja sam se izolovala i sad Ana dolazi kod mene i kaže mi šta se dešava, bilo je svega i mnogo nervoze, komentariše se kako me ona teši. Izolovala sam se jer nije prirodna situacija, malo sam umorna i treba mi snage više nego ikad. Izolovala sam se da bih se spremila za sve dane koji me čekaju, neće biti lako. Došla je žena kojoj sam nešto loše napraviča, izbor sam njenog bivšeg muža, treba da se saučim. Ja sam zaboravila i kako ona izgleda. Kako god da se postavi prema meni ima pravo na to, nemam pravo bilo šta loše da kažem i bilo šta loše odgovorim i da se brecam. treba da spustim glavu i u situaciji sa njom sam donja. SA ostalima nemam ništa. Ona je došla da reši sa mnom i sa Zvezdanom, Zvezdan mi je rekao da ona želi da mi dokaže neke stvari i da me postavi na mesto, ima pravo i na to. Ja sam klinka, a oni su imali brak od toliko godina. Volela bih da prvo oni reše to, sigurno sam da nisam slučajno nisam dospela i da je bilo nečeg većeg, pa sam dospela ja - govorila je Anđela.

foto: Printscreen

U kom smeru misliš da će da se odvjia tvoj i Zvezdanov odnos?

Zajedno smo, nećemo pred Anom da prikazujemo neke stvari, a u izlaciji ćemo imati naše intimnosti. Za sad je tako, zavisi kako će da funkcioniše njegov i Anin odnos, da li će da spuste loptu i pokaje se. Naš odnos zavisi o njihovom odnosu. Sve i da ostanemo zajedno ne bih želela da uživo gleda naše intimnosti. To je monstruozno i bilo bi strašno sve i da ga ne voli i da ga mrzi, proveli su čitav život zajedno. Mnogo će naš odnos da zavisi kad se sve iznese - dodala je ona.

Misliš da bi Zvezdan želeo da se miri ili bi to uticalo na njegovu nervozu?

Razmišljam u oba smera. Biće oni poslati u izolaciju, vraćaće se na stare dane i uvek postoji mogućnost pomirenja. Postoji mogućnost nervoze, raspravljaće se, tamo bude nervozan, pa da raskine sa mnom. Problemi su mu na sve strane, ta dva odnosa u istoj kući će stvarati nervozu. Mislim da je najbolje da spusti loptu. Juče mi je rekao da je izvređao sam, pitao sam kako može posle svega? Treba da ćuti jer smo zaslužili za sve ono što je gledala. Krivci smo 100%, on veći jer je muž, ali ni meni ne umanjuje. Trebala sam da razmišljam da je žensko i da meni neko to može sutra da uradi. On dođe iz tako nečeg prenese na mene nervozu, pa i naš odnos krene loše. Sve zavisi od Zvezdana, mora da smiri nervozu. Verujem da imaju mnoge stvari koje nisu valjale i nažalost ćemo saznati. Ne volim kad se iznosi prljav veš, ali ide kao tome i žao mi je - rekla je Anđela.

foto: Shutterstock, Printscreen/Magazin In, Nemanja Nikolić, Ana Paunković

On je sinoć došao kod tebe, legli se, grlili ste se, šta je rekao? Pre toga je rekao, ako je ljubav velika izdržaće.

Nije se ništa promenilo, ja stvarno mislim to. Izdržaćemo u smislu, prvo mi je rekao da me ne ostavlja, ali da nećemo da bude prisni, ležimo zajedno. Meni je to teško palo, ali razumem. Uveče je legao, grlili smo se. Danas mi je rekao da je razmišljao, da će naš odnos biti u tom smeru. Želi da bude pored mene, ali ne na njene oči - dodala je ona.

Šta ćeš raditi u slučaju da si trudna?

U slučaju da sam trudna oboje smo govorili da to želimo, to nije neka tajna. Rekli smo da želimo to, otvoreno smo radili na tome, ništa nije bilo slučajno. U slučaju da stvarno jesam trudna, on ovo da čuje zadavio bi me, ja njega ne obavezujem i to dete bih zadržala. Ja njega kad vidim sa svim vrlinama i mana želim dete tog čoveka, pa makar bila sama. Znam da on želi dete sa mnom, samo bi mu bilo žao da trudnoća raste u ovom prostoru - odgovorila je Anđela.

Kako si se osećala kad je Ana ušla i obratila ti se?

Iskreno, šok. Pitala me je dve-tri stvari, ja od šoka ne znam šta sam ogovorila. Ja ne znam kkao žena izgleda, vidim je prvi put, obraća se meni i ja pojma nemam šta je ona meni odgovorila. Ona meni da kaže sve najgore uvrede, pljune ili ošamari, ja sve zaslužujem i sve prihvatam. Ima pravo da kaže sve, da sam najgora, da me pljune, samo neka ne dira nekog mog, ja sve prihvatam. To sam i njemu rekla. On kaže da nije tako, proveli su 15 godina i imaju druge stvari, razumem, ali ja kad sam kriva sve prihvatam. Nemam opravdanje za to što sam uradila njoj lično. Da li sam srećna, to nije bitno, ona je bila nesrećna dok je gledala. Ja sa,m srećna, samo kad bih izašla i nastavila kako nam je lepo u izolaciji. Meni je sa njim prelpeo, pruža mi pažnju, nežan je, divan i posvećen. Ranije me je manje razumeo i nije imao tolerancije, sad je i to popravio. Svako ima mane, ali ja sam srećna sa njim - pričala je Đuričićeva.

foto: Printscreen

Da li si se ikad pokajala zbog odnosa?

Pokajala zbog našeg odnosa ne jer nikad nisam imala ovakvog muškarca pored sebe. On je tako šarmantan, fin, posvećen, duhovit, fatal je za mene. Nema veze što ima 46 godina, on je duhom kao da ima 20 godina. Ne kajem se jer mi je sa njim lepše 5 minuta, nego pet godina da sam imala dečka. Dao mi je slobodu za neke stvari koje nikad nisam imala i jako sam srećna zbog toga. Opustila sam se, srećna sam, kako ranije nisam znala da budem. Žao mi je što je neko povređen zbog mene sa njegove strane, ali ne mogu da kažem da nisam mogla da biram.l.. Mogla sam da se sklonim, ali nisam. Otkako sam ušla, pogledali smo se i popričali sve je krenulo u ovom smeru. Ne kajem se, želim dete sa njim, vidim život sa njim, ali mi je žao žene koja je proživela pakao - govorila je Đuričićeva.

Kako sutra zamišljaš vaš idealan život? Mnogo puta smo zamišljali zajedno, svaki dan skoro. Mi otkako smo se muvali imali smo šifre, on mi pokaže broj tri i to je da ćemo imati troje dece. Imali smo šifru bungiš i to je šifra da idemo na more, bungalovi, mesec dana odmor. Tad smo izoloka pričali o nekim parovima kako žive, a mislili smo na nas. Naša želja je da imao troje dece, tri psa, da živimo u Beogradu, on hoće kuću, a ja stan. On bi opet u "Zadrugu", ja ću svakako za to vreme biti trudna. Niti on mene gleda kao prolaznu avantru, niti ja njega. Znam da on isto želi, svesno smo to radili i zato i on sam kaže da hoće da vidi jer ga zanima, a ja želim da bude polako, pa da vidimo - pričala je Anđela.

