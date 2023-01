"ŠTO JE BILA SA MNOM 15 GODINA" Zvezdan BESAN na Ana što je ušla u rijaliti, pa priznao da li ostaje u vezi sa Anđelom!

Zvezdan Slavnić, koji je javno prevario i ostavio posle 15 godina veze Anu Ćurčić sa 22 godine mlađom Novljankom Anđelom Đuričić, progovorio je o sukobu koji je pre nekoliko trenutaka imao sa Anom Ćurčić.

- Ja očito grešim i prerano pokušavam da spustim loptu. Vežbao sam sa momcima, da se oznojim i okupam, pričao o stvarima kako ne treba da se traže strane, došla je da zamoli i da ne priča o našim temama. Ja kažem: "Je l' treba da te zamolim da ne pričaš sa Aleks?", on kaže da me boli jer me je odbila. Ja sad treba da ćutim, a ona da me provocira. Zna šta može da izazove u meni i očigledno je zato došla. Ja ne bih ušao tako, meni je gadno, ali legalno je. Danas je rekla da hoće da raspravi sa Anđelom, okej ona će da provocira, ako treba i ja, nije problem. Ako vidim da ide neprijateljski to je to - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen

Kako ćeš ako Anđela nešto kaže? - pitao je Marko.

- Ana ima pravo da kaže šta god hoće, ja neću da se mešam. Glupo mi je jer mogu 10 minuta da udaram, ona da ne spava, a to neće moći jer je kao Bambi na ledu. Ona treba da se zapita što je bilo sa mnom 15 godina, jer onda ona nije normalna - govorio je Slavnić.

Je l' bilo tako 15 godina?

- Meni je bilo sa njom lepo, naravno da je bilo svađa. Ako joj je bilo užasno ovako, a bila je sa mnom onda nešto sa njom nije okej.

- Da li imaš strah da se ona ne zaljubi?

- Ne, mene je strah od ovoga što sam rekao, zdravlje, da se ne diskvalifikujem i da ne odem na robiju. Ja znam da ona ne zna šta radi, ona je vesela 5 minuta. Kako god da se ponašam, neće valjati, jedino da ćutim.

Šta ste rešili Anđela i ti? U kakvom ste statusu?

- Neću da radim ništa pred njom, kad odemo sami, poljubiću je. Sve mislim da znam šta hoće da radi, a ne zna ni što je došla. Ja znam duboko zašto je došla, ali neka bude da je previše rano i da će da legne. Zajedno smo, samo neću ništa pred njom jer mislim ona i da gura svoju priču neću da radim ispred nje. Anđela se slaže, ali ona ima pik sad na nju, tako je rekla. Ona je neko ko je uzeo nešto njeno, njeno pravo. Treba da budem gospodin, prihvatim i ćutim, ali ne mogu da opravdavam za deo šta radi sad jer ona zna vrlo dobar kakav sam.

Je l' te neko izdao od zadrugara?

- Pustiću ih još. Mislim da je malo njih, a mala Valentina ispada da je najispravnija. Pustiću ih, mene to neće interesovati za života. Do juče su bili okej, sad staju na strane, to pokazuje o njima, neću da se distanciram.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić, Printscreen/Magazin In

Kakav je utisak u kom smeru će da se odvija tvoj i Anin odnos?

- Sačekaču sutra da vidim šta će da priča i prema tome ću da se usmerim. Ne treba da radim ove stvari, treba da spustim loptu, ali okej. Ako je došlo do toga, ali ne može da očekuje da se neću braniti.

Da li poznaješ ovakvu Anu?

- Ona jeste to, ali nije svoja. Vidim da je povređena, ako kažem rečima da me to mnogo boli, ja ću da nanesem sebi bol da vidi da me boli. Šta god da kažem i objasnim, ništa ne postoji. Svaka priča će da ide na raspravu, ako hoće da bude žrtva, neka bude žrtva.

kurir.rs