KRIVIČNI DOSIJE ZVEZDANA SLAVNIĆA! Ubio dečka, odležao zbog 150 g heroina, pretukao kafedžiju, a spominje se i 1,3 miliona €

Zvezdan Slavnić (46) postao je poznat kada je u septembru prošle godine ušao u šestu sezonu rijalitija "Zadruga", a ubrzo potom javno prevario i ostavio vanbračnu partnerku Anu Ćurčić, sa kojom je proveo 15 godina.

Zvezdan je i pre "Zadruge" bio poznat, pre svega zbog toga što je sin slavnog nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde Zorana Moke Slavnića, a potom i zbog tragedija koja ga je zadesila, kada je ubio momka u kafiću. Te 1998. godine u klubu "Četiri sobe", Zvezdan je upucao Olivera Jovanovića, koji je nakon 12 dana podlegao povredama. Navodno, motiv svađe bila je tadašnja Zvezdanova devojka i pevačica Ksenija Pajčin, što je nedavno Moka Slavnić za Kurir prvi put objasnio šta se dogodilo kobne večeri.

foto: MUP, Printscreen/Youtube

Slavnić je osuđivan u Srbiji zbog ubistva Jovanovića 1998, kao i 2010. zbog trgovine narkoticima. On je višegodišnje kazne odležao je u KPZ Valjevo i Sremska Mitrovica, a pre pet godina je izašao na slobodu.

Niz incidenata

Zvezdan Slavnić je u KPZ Sremska Mitrovica odslužio trogodišnju kaznu zbog trgovine narkoticima, nakon što je kod njega pronađeno 150 grama heroina. Uhapšen je 2008. a domaći mediji su tada navodili da je član beogradsko-kruševačkog klana.

Zbog ubistva Jovanovića, Zvezdan je osuđen na devet i po godina zatvora, ali je amnestiran nakon odležanih osam godina. Tokom jednog od slobodnih vikenda 2002. godine, Slavnić je izazvao još jedan incident, kada je udario vlasnika jednog restorana. Takođe, protiv njega je pre dve godine podneta krivična prijava zbog napada na policajce i uznemiravanja, pošto ga je komšinica prijavila zbog psa.

Zvezdan je 2017. ponovo uhapšen i to zbog učešća u pljački sa ozloglašenom bandom "Pink panter". On i još trojica muškaraca iz Srbije, "pali" su u Nemačkoj, a posle pljačke juvelirnice u Austriji iz koje su odneli nakit i satove vredne više od 1,3 miliona evra.

foto: Printscreen

Podsetimo, Slavnić iz jednog braka ima ćerku Saru, koja je nedavno napunila 18 godina. U "Zadruzi" je otvoreno pričao o tome koliko žali za izgubljenim vremenom koje nije proveo sa svojom mezimicom.

foto: Ana Paunković, Shutterstock

- Bio sam u nekim situacijama gde sam sebi jako loš. Nisam bio za sebe, Kad nisam za sebe dobar, ne verujem da mogu i za nju da budem dobar. Mnogo puta sam eskivirao. Moja ćerka nije bila za to da uđem ovde, na kraju me je potapšala. Mogu da kažem Ivanu da sam pogrešio sto puta što se tiče moje ćerke, cepaju me emocije. Nije bitna Miljana, ništa nije bitno, treba da imaš odnos sa svojim detetom. Ja sam maštao o sinu, da mi se loza nastavi zbog dede, on je zaslužio, ja možda nisam. Opipljiva tema. Ja ću uraditi ono što treba da se uradi, stajaću iza toga. Moj život nije mirno more, ona to sve zna. Ona će sad u januaru napuniti 18. godina. Ponosan sam na nju, preinteligentna, sportski građena, super je - ispričao je zadrugar.

