RAZREŠENA NAJVEĆA MISTERIJA! Ana konačno otkrila zbog čega se NIJE UDALA za Zvezdana, pa Anđeli sasula BOLNU ISTINU U LICE

Ana Ćurčić, koja je 15 godina provela u vanbračnoj zajednici, sada je rešila da razreši misteriju i da javno prizna zašto ljubav sa Zvezdanom nije krunisala brakom.

U toku porodičnog sastanka zadrugari su rešavali probleme koji remete odnose u kući, a Ćurčićeva bivša je dobila reč, te je tom prilikom ponovo pecnula Anđelu, ali je i otkrila ono što je mnoge zanimalo.

- Kad je Zvezdan ustao da saopšti da je osetio čarobnu emociju, pre toga se dešavalo nešto dok smo mi još bili zajedno. Ona jeste ljubavnica i on jeste preljubnik. Ja tvrdim da moj i Zvezdanov odnos i povezanost je toliko jaka da jedan brak sa sto papira nema to što imamo mi. Da li smo hteli da se venčamo, jesmo sto puta, ali meni je to toliko zanemarljiva stvar. Hteli smo to pre Zadruge da uradimo i opet ništa, nebitno sad što. Mene apsolutno ne zanima da li imam ili nemam papir, on je bio moj muž, bio moje sve, moj život - rekla je Ana.

- Ne sumnjam u vašu emociju uopšte, samo baratam terminima - rekao je Mića.

- Papir nema veze, a i videćeta da dok sam ovde kroz nas dvoje šta smo mi bili. To će vama biti retkost jer mi nismo bili samo muško ženski odnos. Možda želi Anđela da mi postavi neko pitnaje - rekla je Ana.

- Nemam komentar, ne zanima me ova tema i odmaram misli - rekla je Anđela.

