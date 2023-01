ZVEZDAN NIJE PRVI SA KOJIM JE ANĐELA SPAVALA U RIJALITIJU Bivša zadrugarka otkrila šta je Đuričićka radila u KREVETU i sa KIM! ŠOK

Ana Ćurčić, bivša žena Zvezdana Slavnića, optužila je sinoć u "Zadruzi" njegovu ljubavnicu Anđelu Đuričić da je prošle godine imala seks sa Matejom Matijevićem, što je ona oštro demantovala i najavila obračun sa svima koji o njoj budu širili, kako je rekla, laži i dezinformacije.

Aninu priču potvrdila je sada Anđelina bivša cimerka iz prošle, pete sezone "Zadruge", Ana Jovanović, koja ju je i letos raskrinkavala u emisiji "Narod pita". Tada je, takođe, tvrdila da su Anđela i Mateja imali seks u karantinu, a iza svoje priče stoji i danas.

foto: Printscreen/Instagram

- Prošle godine sam imala dosta rasprava sa Anđelom. Uvek mi je paralo uši to što je naglašavala da je ona moralna, poštena, da je iz tradicionalne porodice. Kada neko ima neke kvalitete, smatram da bi drugi ljudi to trebalo da primete, a ne da sami naglašavamo. Znala sam oduvek da tu ima nešto sumnjivo, ali ništa nisam znala o njoj jer se stvarno okej ponašala, nije imala ovakve ispade - priča Ana i tvrdi:

Znam provereno da su ona i Mateja imali seks u karantinu. U "Narod pita" sam to i rekla, može slobodno da me tuži, ja to tvrdim. Ona je tad to negirala. Evo šta je uradila čim joj se pružila prilika. Sigurno bi to i prošle godine, ali nije imao ko da je "napada". Čim je neko izrazio želju, ona je pokazala svoje pravo lice. Potvrdila je ovim i sve što je radila prošle godine. Jednom sam videla klip njen i Matejin iz kreveta, on je izvirio, zadnjica mu je bila gola, bez gaća. Šta se tu desilo stvarno ne znam, ali provereno tvrdim da su u karantinu imali seks.

foto: Nemanja Nikolić

Anđelinim ponašanjem u aktuelnoj sezoni "Zadruge" je zgrožena.

Sto posto sam sigurna da je terala Zvezdana da završnica bude u njoj. Ona se toliko ponižava, ona više nema čime da ga zadrži. Toliko sve transparentno radi... I taj klip, koji kruži... Devojka koja je iz takve porodice da izlazi, da pljuje to iz usta tako javno, bez imalo srama, ne znam kako se tad ne seti porodice svoje, dok to ima u ustima?! - čudi se Ana.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju