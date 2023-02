SAD JE POZNATIJA LJUBAVNICA OD LUNE Ovako je Anđela govorila pred ulazak u Zadrugu, spremila TAKTIKU, a Zvezdan i Ana sve UNIŠTILI

Celi Balkan bruji o ljubavnom trouglu Anđele Đuričić, Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić. Mnogi su se iznenadili kada se Anđela upustila u vezu sa zauzetim i dvostruko starijim muškarcem, s obzirom na to da je u prošloj sezoni važila za jednu od najmoralnijih devojaka u Beloj kući.

U šestoj sezoni su gledaoci mogli da prate vrele akcije između Zvezdana i Anđele, iako je ona rekla da joj se to nikada neće desiti pred kamerama.

Pred ulazak u prethodnu sezonu, Anđela se predstavila u profilu i jasno je iznela svoje stavove. Međutim, ispostavilo se da je učinila sve suprotno od onoga što je izgovorila.

foto: Printscreen/TV Pink

- Ja sam Anđela Đuričić, imam 22 godine i dolazim iz Crne Gore, iz Herceg Novog. Inače sam muško-ženski frizer. Znam sve da pravim, tako da ću unutra biti od koristi. Moj razlog ulaska su, naravno svi kažu novac, i to donekle i jeste, lična promocija i poslovni planovi. Svi su bili u fazonu: "Ne treba ti to, ali mi ćemo te podržati jer si naša". Ako imate neko dobro društvo i ako se pronađete sa nekim momkom ili devojkom, smatram da može da vam bude lepo i u zatvorenom prostoru - rekla je tada Anđela, a zatim dodala šta misli o vrelim akcijama pred kamerama:

- S*ks pred kamerama, apsolutno ne! Možete da očekujete moja druženja, ali to apsolutno ne. Prosto, i zbog sebe i zbog mojih roditelja, nema potrebe za tim stvarima. Mešaju porodice i svakakve uvrede padaju, to sebi ne bih dozvolila jer nisam takva. Upoznavaću se svakako, a da li će se meni neko dopasti ili ne, to je druga priča. Najviše može da me iznervira laž. Može istina i da je najgora, samo da ne laže - rekla je Anđela pred ulazak u petu sezonu.

foto: Printscreen Zadruga

Anđela je imala u planu da ispoštuje svoju porodicu i da im ne priređuje da gledaju na malim ekranima kako razmenjuje nežnosti ispod pokrivača sa svojim izabranikom, ali joj to nije pošlo za rukom. Pala je na Zvezdanov šarm i nije mogla da iskontroliše nagone.

kurir.rs/srbijadanas

