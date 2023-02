"NEĆE NAM DOZVOLITI DA BUDEMO SREĆNI" Anđela otvorila dušu o Ani i Zvezdanu, pa otkrila da li Slavnić voli bivšu SUPRUGU (VIDEO)

Rijaliti učesnica Anđela Đuričić otkrila je kod "Drveta" kako se oseća nakon ulaska Zvezdanove bivše supruge Ane Ćurčić.

- Kod mene se sve menja iz sata u sat. Ne znam šta da ti kažem. Šokirana sam Aninim ulaskom, pa sam dva dana dolazila sebi, sada sam već navikla. Ona je meni sada kao i svaki drugi ukućanin. Ona je prva osoba kojoj sam učinila nešto loše, navikla sam se da je tu i to je to - rekla je Anđela, pa je otkrila kakav je odnos nje i Zvezdana sada:

- Ja ne znam. Mi smo pre par dana imali dogovor, ona je kivna na mene. Mi smo se dogovorili da ne budemo u vezi dok je ona tu. Ni on ni ja ne želimo da radimo nešto ispred nje. Imamo korektnu komunikaciju, mi smo normalni u celom odnosu. Ako se zaista volimo, za pet meseci će sve biti okej. Iako mi nemamo fizički dodir, a naš odnos će samo jačati. Izbegavam da mu priđem, ali to ne možemo da izbegnemo. Pričamo sve vreme, a moja emocija se neće promeniti, on je muškarac kojeg najviše volim. Ja sam mu rekla da mi kaže gde je moje mesto u njegovom životu - priznala je ona.

- Da li se plašiš da će se Zvezdan pomiriti sa Anom - upitalo je Drvo.

- Ja imam u glavi da će se to pomirenje desiti, ako već nije. Ja nemam problem sa tim, iako je on moja najveća ljubav. To će se sigurno desiti. Ja imam mišljenje, o njenom ulasku. Ona je jako inteligentna i pametna žena. Ona je sve videla od našeg prvog razgovora. Ona je imala pre dva i po meseca da se pripremi, ali prevaru bi mu oprostila. Ona je slaba na njega. Ona se idealno pripremila za sve. neće da dozvoli meni da ja budem srećna , neće ona dozvoliti da on i ja budemo srećni. On nju gleda isključivo kao priatelja, to se vidi, on nju poštuje, ali osećanja kao prema ženi, on to nema. Napolju oni nikada neće biti zajedno, a ovo je trenutno da mi pokaže koliko mu ona znači - rekla je Anđela.

- Moraš Anđela da se boriš - dodalo je Drvo.

- Ja da se borim nemam smisla, on kada je budan juri za njom da reši te stvari. Flertujemo mi, komuniciramo, ja sam njemu ostavila čokoaldice i uvek ga sačeka nešto od mene, i bitno mi je da on zna da ja mislim na njega do onog dana. Ona je rešena da ne bude sa njim, jer joj je radi sujeta. Nikada se neću pokajati što sam pogazila moje moralne norme, vredi za njega sve - kazala je Đuričićeva.

