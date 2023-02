DRAMA! Anđela u NERVNOM rastrojstvu zbog dečka, njena pretnja je JEZIVA! Slavnić je HLADNO ODUVAO (VIDEO)

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić razgovori su, a Slavnić je pokušao da joj objasni zašto ne može da bude sa njom, što mlada Novljanka nije mogla da podnese.

- Ne želim da mi spavaš na podu, ne mogu da spavamo zajedno, a znam da će da bude tenzično što me nervira - rekao je Zvezdan.

- Okej, nemam problem sa tim. Teško mi je zato što mi sada najviše trebaš. U mnogo situacija se lomi, ja sam žensko, imam osećanja, mnogo sam emotivna, previše mi je stalo do tebe, najradije bih sad sebi prerezala grkljan, zato što mi je previše stalo do tebe i povređuje me svaka reč - rekla je kroz suze Anđela.

- Ja tebe onda stvarno ne zaslužujem, a ti si kriva što se vežeš i to je tvoj trip u glavi - hladno je rekao Slavnić.

- Sama si rekla da si kriva, ti si se tako i sa Matejom zgotivila, pravila si haos ovde.

