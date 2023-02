JAVNOST ZGROŽENA! Taki sa devojkama sklapa UGOVOR za FLEKSIBILNO DRUŽENJE! Evo šta su sve u obavezi da rade sa njim

Otac aktuelne rijaliti učesnice Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, navodno je napravio ugovor koji su u obavezi da potpišu devojke koje žele druženje sa njim.

Ugovor podrazumeva dobrovoljno neposredno i fleksibilno druženje, koji se nakon potpisivanja overava u sudu, za, kako kaže, "ne daj Bože".

- Svaka mora da potpiše ugovor kada dođe kod mene. To podrazumeva da pristaje da se slika u restoranu, da ne bi došla sutra pa da kaže ej znaš izašla sam u medije, a nisam to želela zbog posla, zbog dečka, zbog muža. Da me ne prijavi za neke stvari. To nije neka novina. Vidite šta se dešava i sa ozbiljnim glumcima, ne želim da se o meni pričaju loše stvari - objašnjava Taki, pa dodaje:

- Mnoge dolaze do medija, neko je tukao, neko je silovao, ja sam se obezbedio što se toga tiče. Ja imam to već duži niz godina, na beogradskom asfaltu sam već 40 godina. Svako veče sam u noćnim klubovima, ima me u svim branšama. U ovom gradu se dobro zna šta ko radi - rekao je Taki za Hype TV.

Ugovorom je detaljno precizirano za šta devojke daju saglasnost i šta svaka stavka znači:

- Svojim potpisom dajem saglasnost Radomiru Marinkoviću, zvanim Taki, iz Beograda, da stupanjem u kontakt sa imenovanim omogućavam neposredno i fleskibilno prijateljsko druženje. U sklopu toga se podrazumeva ulazak u ugostiteljske objekte, nesmetano fotografisanje, pružanje verbalne komunikacije, povremene interakcije van prijateljskog okvira u fizičkom smislu, pristanak u ulazak stambenog prostora kod gorepomenutog lica, potencijalnim pojavljivanjem u medijima - stoji u dokumentu.

Tu je i detaljno precizirano šta koja stavka znači:

- Pod terminom verbalna komunikacija misli se na prijateljsko čavrljanje koje obuhvata širok dijapazon tema podobnih za obrazlaganje, nadalje, pod terminom povremena interakcija van prijateljskog okvira u fizičkom smislu podrazumeva se da prilikom naše interakcije dajem u opticaj verovatnoću da me imenovani u okviru mog bezpogovonog pristanka dodirne izvan predviđenih prijateljskih doticaja, se**ualnog ili spiritualnog karaktera - navedeno je.

U daljem tekstu je navedena saglasnost imenom i prezimenom i brojem lične karte, kao i svojeručni potpis devojke, ali i mesto i datum pre nego što se overi kod notara

"Ovaj čovek definitivno nije normalan", "Ludak", "Bez uvrede, ali ko želi druženje sa njim", bili su samo neki od komentara ispod ove objave.

