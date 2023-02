DA JE BIO SREĆAN, NE BI JE VARAO Ljubavnica udarila na ženu! Ana joj pokazala gde joj je mesto, Anđela pokazala ZUBE, a Zvezdan...

Anđela Đuričić, ljubavica Zvezdana Slavnića, koja je na stubu srama jer mu je "uništila" vezu sa Anom Ćurčić, s kojom je Zvezdan bio 15 godina, odlučila je da pokaže i da ima jezik.

-Da li je realno da si izjavila da Ana neće dozvoliti da Zvezdan i ti budete srećni? Šta treba, da vas podrži? - glasilo je pitanja.

-On je deo njenog života, bio je i biće, naravno da neće, ali to ne znači da ja treba da se povučem i pokušam stvari za koje se treba boriti. Moje mišljenje je da neće biti sa njim, a neće ovo dozvoliti u inat meni. Voli ga, ali da njoj bi onda trebalo da smeta i Aleksandra. Ali zna da Aleksandra nije opasnost, jer on ima emociju prema meni - rekla je Anđela.

foto: Printscreen

- Aleksandra je približnija svemu što Zvezdan voli i napolju bi mu se mnogo više svidela nego gospođica u ljubičastoj haljini. Što se tiče Aleksandre, u minusu si. Ovo osoba ne zna 0,0 posto šta sam ja doživela i prošla. Ona je vrlo saosećajno doživela jednu tragediju, ja sam doživela jednu tragediju sa 19 godina, koja me je naučila da budem ovo i gradila sam se kroz to. Pitam Zvezdana, da li bih te sputala da znam da si srećan? - izjavila je Ana.

-Ne - odgovorio je Slavnić.

- Da je bio srećan, ne bi varao Anu kao što ju je varao! - ustala je Anđela.

- Svaki muškarac vara, da se razumemo - dodala je Ana.

- A sad svaki vara. Ako ćemo tako, sa svim argumentima da razgovaramo. Ako se ja komentarišem, svi ćemo da se komentarišemo. Ja ću se boriti za njegovu ljubav - poručila je Đuričićeva.

- Jesam je varao, ali to ne znači da sam je manje voleo. Svaki put kad sam to radio, povraćalo mi se i imao sam grižu savesti. Ne slažem se sa Anđelom. Mi smo muškarci, tako se ne gleda. Možda zvuči idiotski, ali posle toga vidiš šta imaš kod kuće - priznao je Zvezdan.

- Ja moram da progovorim svojim jezikom. Ova (Anđela) je dobro meso za k*rac. Shvati to i nemoj se više k*rčiti - skočila je Zorica Marković.

foto: Printscreen

- Devojko, ova žena te štedi jer ima ćerku tvojih godina. Nemoj se više kanaliti. Gledaj šta radiš u svojim godinama. Ne daj Bože da ti budem ni baka, ni majka - odbrusila je pevačica.

- Ovako sad pričaju jer Zvezdan ne staje u zaštitu Anđelinu, zašto tako nisu pričali kad je bila u vezi sa njim? - skočio je Aleksandar Kerić.

- Ovo je jako ružno - poručio je Lepi Mića.

