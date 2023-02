LJUBAVNI PREOKRET! ZVEZDAN I ANA LEGLI U KREVET Slavnić BIVŠOJ očitao LEKCIJU, izljubomorisao zbog NJEGA a o ljubavnici samo JEDNO

Zvezdan Slavnić je pozvao Anu Ćurčić na krevet Aleksandre Nikolić, koji je on okupirao dok Aleks uživa u rehabu sa Filipom Carem, pa počeo da je kritikuje zbog ljudi kojima se okružila.

Vidi, moraš da shvatiš neke stvari ovde, koliko god ti ne želila da shvatiš. Danas, sutra ćeš morati da razmišljaš. Ti si ovde padobranac. Ja ti ne bih dozvoljavao 90% stvari, sa kim se družiš i to. To što misliš, nije normalno. Sasvim je glupo. Ti misliš da radiš nešto što znaš, a u životu to nisi znala. To što ti kaže (Miljan), ja ti ne bih dozvolio da se družiš ni sa njom (Miljanom), ali ne mogu još da te smaram sa tim. Donosiš pogrešne odluke. Tebi ona možda prija, ali ona je devojka koja je napravila 101 grešku ovde bednu. Pokazala je u podlost prema meni jednu. I pored svega što sam bio dobar prema njoj i odbranio, ona je napravila podlost - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen

- Ali ja ni sa kim ništa ne pričam - dodala je Ana.

- Odabrala si te osobe. I Necu, koji je... Nije normalno. Zorica je neko koga ja poštujem, ali... Ti deliš sa nekim našu životnu priču, nije normalno. Došla si u leglo ljigavih i pokvarenih - nastavio je Slavnić.

- Ja se samo sa Zoricom družim - pravdala se Ćurčićeva.

- Ti ne znaš gde si došla, došla si u rijaliti. Pustiću te još koji dan, ali ne možeš tako. Ja Zoricu gotivim, meni ona ne smeta. Ali ti ne treba tu da budeš. Moraš da skapiraš da si u rijalitiju. Ali ja ne mogu da ti držim ruku i pričam ti šta da radiš. Nije normalno sa Aleks, da budeš sa njom do j*ja, zbog dešavanja oko mene. Meni je to nenormalno. J*bala bi se sa mnom 17 puta. Treba da ti se smeju ljudi. Ja i ti ćemo se stabilizovati, da li ovako ili onako, ali to posle postaje moj problem. Ne moraš sad da me hvataš za svaku reč - pričao je Slavnić.

Zvezdan je ugledao i Stefana Radića Rodnija, pa je ponovio Ani i njemu da mu je zasmetalo što mu je dala njegovu majicu.

kurir.rs

Bonus video:

01:32 VIŠE BIH VOLEO DA UĐEM U ZADRUGU, NEGO LEBA DA JEDEM! Moka nakon ulaska Zvezdanove bivše šokirao: Ako naprave OVO SIGURNO ULAZIM