"VENČAĆEMO SE U ZADRUZI" Ana planira da se uda za Zvezdana u rijalitiju, Anđela u šoku! Evo zbog čega ona i Slavnić nemaju decu

Ana Ćurčić se našalila kako bi bio red da se ona i Zvezdan Slavnić venčaju u "Zadruzi", kad već nisu za sve ove godine van rijalitija.

- Čemu takve reakcije nisi jedini kome se to desilo, imaš sreće što se nisi zaljubio u Maju Marinković? - pitao je voditelj Darko Tanasijević.

- Sve bih izgubio da sam se u nju zaljubio. Specifična je situacija, znamo se ceo život. Ja reagujem emotivno, mislim da će svaki dan biti sve bolje. Lakše mi je da imam fizički bol, nego psihički - počeo je Zvezdan.

foto: Printscreen

- Svi su pitali zašto se nismo venčali, izgleda da ćemo se venčati u Zadruzi - našalila se Ana.

- Misliš da ima mesta za šalu? - zbunio se Slavnić, dok je Anđela Đuričić u šoku nemo posmatrala.

Iako su 13 godina bili u vanbračnoj zajednici, Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić nemaju zajedničke naslednike.

povela se tema o potencijalnoj trudnoći Anđele Đuričić, a bivša partnerka Zvezdana Slavnića, Ana Ćurčić, je priznala kako bi reagovala na tu situaciju.

- Je l' tebi jasno koliko Zvezdan voli Anu, a tebe ne voli, kada je otišao da legne kod nje u krilo - glasilo je pitanje za mladu Crnogorku.

foto: Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Anu Ćurčić.

- Šta ćeš ako je Anđela trudna - glasilo je pitanje.

- Ja sa Zvezdanom imam odnos sada, nikakvog pomirenja ili ne znam šta. Ja sam napolju sve to gledala, kada je ona vilenela mala, ide kosa, leti ona, leti sve tako u krug, onda je on u jednom momentu izjavio da je više puta tokom odnosa završio gde je završio. Pričaćemo na tu temu, neću da zaplačem. Ako mu se to desi? Ja neću ništa Darko - rekla je Ana.

foto: Printscreen

- Je l' bi te to pogodilo - pitao je Darko.

- Pogodilo me je kada sam videla šta radi. Zvezdan i ja nememo decu, ne zato što nismo to hteli, Zvezdan ima svoju ćerku, volim je najviše na svetu, ja imam svoje dvoje dece. Mi smo sami sebi bili dovoljni, nije nam dete bilo potrebno da udovoljimo našu ljubav, pa ni taj papir - rekla je Ana.

- Mi smo imali decu non-stop - rekao je Zvezdan.

- Zvezdan je živeo sa mojom decom, odrasli su uz njega, pa i on uz njih - rekla je Ana.