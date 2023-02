OVO SU SVI DETALJI ZVEZDANOVE OPTUŽNICE: Šta se desilo KOBNE NOĆI kad je Zvezdan ubio čoveka! Evo kako se branio na SUDU!

Učesnik "Zadruge 6" Zvezdan Slavnić javnosti je postao poznat kao sin Zorana Moke Slavnića, a svima je poznato da je 1998. godine počinio ubistvo Olivera Jovanovića, za čiju smrt je odležao devet godina zatvorske kazne. Međutim, malo je poznato kako se ubistvo dogodilo, kao i kako se Zvezdan branio.

O noću ubistva do sada je najviše govorio Zvezdanov otac Moka Slavnić koji je otkrio detalje tragedije iz koje je njegov sin izašao kao ubica:

- U diskoteci "Četiri sobe" te noći bila je glumica Katarina Radivojević sa svojom drugaricom. Igrala je provokativno i nekulturno, moj sin kao mangup poslao im je piće. Momak koji je bio u društvu, jedan od trojice, pozvao ga je napolje da se potuku. Uhvatio se pozadi, kao da ima pištolj. Zvezdan nije imao oružje, neko mu je dodao, tu je bio i pokojni Oliver Jovanović, koji je pokušao da zaustavi Zvezdana. Sve to dešavalo se u dvorištu, bila je samo jedna sijalica, slaba vidljivost, on se uplašio da će dečko da mu uzvrati i rukom u kojoj je držao pištolj hteo da je da udari Olivera, prst je proklizao, ispalio je metak u tog mladića, uradio je to u samoodbrani - ispričao je Zoran Slavnić za Kurir.

Prema pisanju "Glasa Javnosti" iz 2001. godine Vrhovni sud Srbije stavio je tačku na ubistvo Olivera Jovanovića kada je dvadesetčetvorogodišnji Zvezdan Slavnić osuđen na devet i po godina zatvora i upućen je na izdržavanje kazne u zatvor u Valjevu.

Tada su žalbe beogradskog Okružnog tužioca Zorana Slavnića i Zvezdanovog advokata odbačene kao neosnovane. Okružni tužilac tražio je veću kaznu za Zvezdana Slavnića, a njegov otac je u žalbi naveo da mu sin ubistvo nije počinio sa umišljajem.

U obrazloženju odluke Vrhovnog suda objašnjava se da je Slavnić stariji naveo da njegov sin nije imao razloga da tako nešto uradi sa umišljajem zato što sada pokojnog Olivera Jovanovića nije ni poznavao, a niti je sa njim bio u sukobu ili kontaktu. Otac je smatrao da je Zvezdan ubistvo počinio u afektu jer je kobne noći navodno bio izazvan od društva u kome je bio pokojni Oliver.

Osporio je i kaznu kao prestrogu i naveo da je njegov sin lošeg zdravlja zbog urođene srčane mane. Ova činjenica, međutim, nije ni pominjana tokom suđenja, pa nije ni uzeta u obzir prilikom odmeravanja kazne. Zvezdanov branilac osporio je nalaz veštaka i utvrđeno činjenično stanje tvrdeći da je ubistvo počinio iz nehata. Ono što je sud prihvatio kao istinu ovako se odigralo.

Ovo su svi detalji Zvezdanove optužnice

U noći između 6. i 7. marta 1998. godine u diskoteci "Četiri sobe" našli su se U.V, Oliver Jovanović i M. V. u pratnji dve devojke. U optužnici je pisalo da je između U.V. i Zvezdana došlo do kraće prepirke, ali zbog čega su se "zakačili" teško je reći s obzirom da se U.V. nikada nije pojavio pred porotom da ispriča svoju verziju događaja. Zvezdan je na suđenju ispričao da je bio izazvan njegovim ponašanjem na podijumu za igranje i da mu je ovaj dobacivao rečima: "Šta je p**ko ustanite i igrajte!"

Onda je Zvezdan ustao i rekao U.V. da izađu napolje i porazgovaraju.

- Rekao mi je: "Nemam s tobom šta da pričam. Ako imaš nešto da mi kažeš reci mi ovde"- objasnio je Zvezdan pred porotom.

Pošto je Zvezdan izašao ispred diskoteke nešto kasnije pojavio se i U.V.

- Kada sam ga ugledao obratio mi se rečima: "Šta je bilo, šta hoćeš sada", a ruke je držao iza leđa u visini pojasa - tvrdio je Zvezdan.

Onda je, po sopstvenom priznanju i rečima nekoliko svedoka, udario U.V. rukom i pištoljem po glavi. U.V. je pao, a Zvezdan je ispričao:

- Sa desne strane video sam jednog krupnog momka koji je krenuo prema meni. Nekako sam napravio iskorak i krenuo da udarim Olivera koji se okrenuo u desno, verovatno da eskivira udarac. Zatim ga je negde ispod potiljka udario rukom u kojoj je držao pištolj. Pištolj je, prema njegovim rečima, skliznuo niz Oliverovu glavu i opalio.

- Sve se dogodilo u sekundi - objasnio je Zvezdan svojevremeno, držeći pištolj u ruci koji mu je sudija dao za demonstraciju tragičnog događaja.

Svedok M.V. ispričao je, međutim, da je Oliver u kobnom trenutku bio na oko dva metra od Zvezdana i da je, kada se okrenuo, video pištolj uperen prema Oliveru. Odjeknuo je pucanj.

- Nisam nikoga hteo da ubijem i strašno mi je krivo što se to desilo. Olivera nisam ni poznavao. Biće to veliki ožiljak na mom srcu - rekao je Zvezdan na kraju suđenja.

