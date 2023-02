"ŠTA JE SA MOJIM ŽIVOTOM KOJI SI PLJUNUO?" Ana optužila Zvezdana da sa svakom devojkom ima ISTI ŠABLON! Slavnić prekinuo emisiju!

Drama koju je napravila ljubavna trojka Zvezdan Slavnić, Ana Ćurčić i Anđela Đuričić ne prestaje. Prevarena žena optužila je Zvezdana da je vara neprestano i to po istom šablonu.

- Prvo, hteo bih da pitam Anu za šablon što je rekla, pa ću nastaviti - rekao je Zvezdan.

- Kad sam ja gledala sve ovo, ti si sa Anđelom pričao, ljubio, mazio, češkao, sve isto kao sa mnom. To je šablon - dodala je Ana.

- Ja imam jedna usta, dve ruke... Verovatno i u s*ksu imam isti šablon, ako je taj šablon bio u pitanju. Što se Anđele tiče, ne želim sebe da pravdam, ja sam pogrešio. Jesam u ovom klipu bio razvaljen sa mozgom. Ne bežim od priče da sam hteo sa njom to da uradim. Apsolutno nije sama u tome. Jesmo to uradili par puta što se tiče završnice, posle toga sam je pitao i rekao da imamo neke termine kako treba da se desi. Ja sam čovek od trenutka. Pričali smo o kućici - pričao je on.

foto: Printscreen

- Kad smo kod kućice... Šta si meni slao iz Švajcarske, šta je naš plan bio? Sa svakim imam iste planove? - ustala je Ana.

- Ne znam šta dobijaš time što upadaš. Nema tu šablon. Ne, imam planove za sebe kako bih voleo da se završi moj život. Znaš me dobro, ja sam čovek od trenutka. U tom trenutku mi je bilo tako. Zašto šablon mora da bude? Meni život ide, pa ide. Da li kad završim sa tobom ne smem sa nekim drugim da imam decu i kućicu? Napravio sam glupost, ali to nije šablon - odbrusio je Zvezdan.

- Šta je sa drugim životom koji uništiš pa nastaviš dalje, a pljuneš po životu koji je bio uz tebe? Šta je sa mojim životom koji si pljunuo? - govorila je Ćurčićeva kroz suze.

- Nisam pljunuo, napravio sam glupost - pravdao se Slavnić.

- Pitam te, šta je sa mojim životom koji si pop*šao i posr*o zbog ove osobe? - nastavila je Ana.

- Šta me smiruješ tri dana? Pogrešio sam. Secite mi noge, k*rac i sve. Da li ja ne mogu da pogrešim? - pobesneo je Zvezdan.

- Možeš da preuzmeš odgovornost - odbrusila je Ana.

Zvezdan se iznervirao i napustio emisiju.

kurir.rs

