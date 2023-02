"GUTALICE, IDI ISPLJUNI"! Ana i Anđela ne SKINAJU RUKAVICE, do poslednjeg daha se bore za Zvezdana! LJUBAVNICA JOŠ ŽEŠĆI FAJT

Bivša žena Zvezdana Slavnića Ana Ćurčić ne prestaje da provocira ljubavnicu Anđelu Đuričić. Na sve načine želi da vrati svoga muža, a za celu situaciju upravo okrivljuje Novljanku, nazivajući je narcisom i najvećom gutalicom na planeti.

- Ona tako priča i za stolom o meni, kao što je rekla, to joj je bio plan, da Zvezdan mene vidi kroz to. Ja sam na to navikla i to me ne dotiče. Samo me od bitnih ljudi dotiču komentari - rekla je Anđela.

foto: Printscreen

- Gutalica, sve sam objasnila - istakla je Ana.

- Anđela misli da si rekla da opere zube jer je klinka - ubacila se Ivana.

- To je Ivan rekao, ja sam odlično shvatila. Ja nju ne komentarišem - dodala je Anđela.

- Najavila si da ćeš - rekla je Ana.

- Kod Drveta i Đedovića, to su privatni intervjui. Treba da se komentariše sve zanimljivo, a izgleda da sam ja ove godine najzanimljivija. Bolje da iritiram, nego bezlična - dodala je Anđela.

foto: Printscreen

- Pa eto, to si htela, sad si se odala. Reče gutalica. Idi ispljuj tamo napolju nešto - dodala je Ćurčićeva.

- Anđela je svoje ime sama izgradila prošle godine, ne preko muškarca - natavila je Đuričićeva.

- Anđela, da li si dobila vetar u leđa da se boriš za Zvezdana nakon njihove svađe? - pitala je Ivana. - Imali su veće svađe juče, danas nisam videla obezbeđenje - dodala je Anđela.

