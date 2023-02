"NA ULICI JE JER JE ISPUŠTEN OD MOKE!" Ana ne prestaje da iznosi prljav veš o Slavnićima: Njegov život je KOLATERALNA ŠTETA!

Ana Ćurčić nastavila je kroz suze da priča o Zvezdanu Slavniću sa Zoricom Marković, te joj priznala da ga bez obzira na sve nikad ne bi izdala, te da su joj emocije i osećanja pomešana, a onda iznenadila kada je za Zvezdanovo ponašanje i život okrivila njegovog oca Moku Slavnića.

- To je mali dečko koji nikad nije porastao, to je sindrom Petar Pan. Ne mogu da kažem da njegov odlazak na ulicu nije zato što je bio besan i sve što se desilo nije jer je on dete Moke Slavnića, nego jer je ispišten od Moke Slavnića, a prepušten ženi koja je bezuslovno volela svog sina. Ako iskreno kažem da je Zvezdanov život jedna kolateralne šteta, veruj mi na to. On je kroz život tražio samo ljubav, druge i iskrenost, e tu srž ja znam. Tu smo isti i to ne može niko da razume. Onda meni ustane klinka, a ja sam sa njim prošla rešetke u frižideru i da ti na kažem šta. Mene je izdalo što je on tako nekome poklonio pažnju, u mojoj glavi nema prevare. Ja sam bila Zvezdan, Zvezdan je bio ja. Na sve probleme i muke, uvek smo se čupali, ja njemu, on meni. On dođe u faze da nema empatije i pokajanje jer je zaključao ono najbitnije u sebi - rekla je Ana.

Podsetimo, Ana i Moka Slavnić ne razgovaraju, otkako je košarkaški as javno podržao vezu između Zvezdana i 22 godine mlađe Anđele Đuričić.

