"ORALNA GROMADA KOJA JAVNO PLJUJE PRODUKTE VELIKE LJUBAVI" Ljuba Pantović URNISALA LJUBAVNI TROUGAO a tek šta je rekla za Zvezdana

Bivša rijaliti učesnica Ljuba Pantović prokomentarisala je zadrugare Zvezdana Slavnića, Anđelu Đuričić i Anu Ćurčić, koji su se našli u centru skandala o kojem bruji ceo region

Ljuba nije imala lepe reči za pomenute aktere ljubavnog trougla koji pred kamerama "Zadruge 6" prolaze kroz pravu dramu.

Ljuba nije štedela reči dok je govorila o njima, a Anđelu je uporedila s Majom Marinković, koju je i ovog puta potkačila zbog njene afere sa nevenčanim mužem njene ćerke Aleksandre Subotić, Pecom Raspopovićem.

- Zvezdan, Ana i Anđela… Ko je najveći folirant?! Za početak da stvari nazovemo svojim imenom. Imamo jednog kvazi kriminalca koji jedino može da priča o zatvoru gde je bio kao ubica, a zatim zbog droge i na kraju kao pljačkaš. Bolesni egocentrik bez dodira sa realnošću i sa tripom da je neko ime. Koje ime? Uz nabrojano, takođe je i teška kukavica koja nema hrabrost ni da kaže šta treba, a kamoli to da radi. Funkcioniše po principu: “Držite me, prebiću ga” i “Je l' hoćeš da se izbodem i idem u zatvor”. Opšti utisak - fuj! Po bitnosti može dospeti samo u rubriku Mladena Mijatovića, i to sa inicijalima. Ana… Šatro povređena žena koju je izgleda samo povredilo to što je njen kvazi krimos na TV-u, a ona nije, pa je rešila da bude i ona. Takođe bolesno egocentrična osoba koja samo ponavlja: “Jadna ja, kolika bol, raspala sam se, ja patim, ja sam plakala, ja ću vas postaviti na mesto, ja ću vam objasniti”… Dotična “ja” osoba koja je zvala Kiju da pita šta da radi i kako da pobedi - rekla je Ljuba.

foto: PRINTSCREEN ZADRUGA

Pantovićevoj takođe nije jasno zašto je Ćurčićeva u sjajnim odnosima sa Majom Marinković.

- Funkcioniše po principu: “Pričam o sebi u prvom i trećem licu” i oduševljena je sutlijašem, tj. jeftinom radodajkom koja deli onu stvar na tanjiru i rastura tuđe brakove. Kakav paradoks za šatro povređenu ženu?! Upada sama u zamke svojih ili pozajmljenih izjava. Po bitnosti, rubrika “nikad nije kasno” je njena budućnost - rekla je Ljuba, pa oplela po Đuričićevoj:

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Anđela… Oralna gromada koja je prvo tajno, a sad javno izlazila da ispljune produkte velike svemirske “ljubavi”. Egocentrik broj tri koji je doživeo da ga neko konačno “hoće”, ali s obzirom na to da imaju istu dijagnozu, našli su se u sukobu interesa. Funkcioniše po principu: “Nije sapun da se istroši”. Po bitnosti, mrtva trka sa sutlijašem, samo što ona pljuje telesne izlučevine, a sutlijaš je jeo izmet (klipovi o obe naravno postoje)… Mišljenje o međusobnom odnosu - poubijaće se oko toga ko je osoba “ja” - poručila je Pantovićeva.

Kurir.rs/Pink

