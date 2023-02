''KRIMINALAC NA BATERIJE I PSIHOPATA'' Bivši zadrugar urnisao Slavnića zbog ponašanja prema ženama, pa priznao: JAVILA MI SE ANA

Branko Gerov, bivši zadrugar, koga je većina javnosti zapamtila po brutalnoj svađi sa Kristijanom Golubovićem, za Kurir je progovorio o dopisivanju i kontaktu sa bivšom ženom Zvezdana Slavnića Anom Ćurčić, koja mu se javila nakon samog njegovog izlaska sa velelepnog imanja.

Podsećanja radi, Ana Ćurčić nedavno je ušla u rijaliti i postala aktuelni učesnik, kako bi se suočila sa partnerom, koji ju je javno prevario sa 22 godine mlađom, Anđelom Đuričić. Tokom meseci koje je provela u svom domu gledajući Zvezdana u raznim situacijama sa novom devojkom, često se oglašavala putem Instagrama, ali i kako on tvrdi, pisala Gerovu, ne bi li saznala informaciju više.

- Kada sam napustio Zadrugu, jedan dan me je sačekala njena poruka na Instagramu, ali sa Zvezdanovog profila, na šta sam pomislio da je ju pitanju neka fan stranica. Ispostavilo se da je u pitanju Ana, koja je želela da sazna šta se dešavalo unutra i da li je njenom oku nešto promaklo. Više puta smo komunicirali, kada još Zvezdan nije bio sa Anđelom, nego se samo povezivao sa Aleksandrom. Bila je jako ljubazna, fina, čak u pojedinim trenucima i previše - rekao je Gerov pa nastavio:

- O Ani stvarno mogu da kažem sve najlepše. U jednu ruku mi je žao nje, jer je nežna, krhka, umiljata, koliko god ratoborno da izgleda. Ona je samo preplašena, a pored svega, imati takav stav i ići uzdignute glave, skidam kapu. Ona je zrela, stabilna i jaka žena. Smatram da pola od ovoga nije zaslužila i da je on samo maltretira svojim postojanjem i ponašanjem. Obožavam takve žene, koje su borbene i drže do sebe, u istom trenutku je i dama i borac, šta treba čoveku više osim da grabi svaku sekundu kako bi proveo sa njom. Razmišljam da je sačekam kada izađe iz rijalitija - naveo je Branko.

- Što se tiče Zvezdana, apsolutno nemam ništa lepo da kažem, to je jedan Indijanac, manipulator i psihopata! Najlakše je na slabijem polu se iživljavati! Ne razumem zašto mu svi ćute i zašto ga se plaše, to je sve samo manipulacija, on je najobičniji ''kriminalac na baterije'' i budaletina. Ne postoji jedna lepa reč koju mogu da kažem za čoveka koji urniše ženu koja je bila 15 godina uz njega. Galamdžija, slabić koji šeta kao ''luda Nasta'' a svoju ''snagu miša'' može jedino na ženama da ispoljava. Da sam ja unutra, pratio bih ga u stopu i radio sve ono što on radi njoj - zaključio je Gerov za Kurir.

