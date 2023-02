"PLANIRAO SAM IM SVADBU, MISLIO SAM DA ĆE SE VRATITI SA BEBOM!" Osman progovorio o Stefanu i Misici, pa udario na LJUBAVNI TROUGAO

Osman Karić je poznat kao neko ko je bez dlake na jeziku i ko na sebi svojstven način komentariše aktuelna dešavanja, pa je tako i ovaj put prokomentarisao aktuelni ljubavni trougao koji trese Belu kuću - Zvezdana Slavnića, Anu Ćurčić i Anđelu Đuričić.

- Možda je uradio zbog ljubavi to, možda zbog igre. Ja ga zovem 3 u jedan. Anu greje, Anđelu hladi, a iz Maje ne bi da ga vadi. Jambo u najavi, hoće da uđe u dvorište, da proleti kroz staklo, da seče ruke. Neka pita Bebicu kako se to radi. Malo blefira. Njemu nije problem to što je Ana ušla, mislim da je on to radio i u spoljnom svetu, sad je više boli, jer je to videla. On je u fazonu ''Svuda prođi, kući dođi'', ali sad videćemo. Kao neki su frajeri, a imaju srca kao pauk m*da. Napravio je obruč oko sebe, zapretio im, devojke je obilazio, masirao. Ne znam šta bi Stefan uradio, treba da imaju svoje ja. Da Stefan tako nešto uradi i da se povuče, bio bih ljut na njega - rekao je Karić, a onda se prisetio Stefanovog učešća u Zadruzi, dok ga je u njihovoj kući čekala Jovana.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- On je ustajao, pozdravljao je, ona s ove strane da je voli. Onda je on izašao, bili su na moru, ja sam maltene svadbu planirao, mislio sam da će da se vrate s bebom, oni su se vratili s kerom. Nisam u kontaktu s Jovanom, to je neka relacija koja se razorila sama od sebe. Kad bih je sreo na ulici, pozdravio bih je normalno, kao što je i sada pozdravljam kao i njene roditelje - poručio je Osman.

Kurir.rs/Premijera Vikend Specijal

Bonus video:

00:15 Osman Karić uživa za sve pare