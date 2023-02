BESNA KAO RIS! Oglasila se Anina drugarica i dala svoj sud o prevari Slavnića, evo da li Ćurčićeva i Zvezdan IMAJU DOGOVOR!

Ana Ćurčić napravila je pravi bum kada je postala učesnica šeste sezone "Zadruge" nakon javne bruke i preljube koju je načinio njen sada već bivši suprug Zvezdan Slavnić, koji ju je prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić.

Čitav region svakodnevno prati svaki njen korak, potez i meri svaku reč, o čemu se dosta polemiše na društvenim mrežama, a na pojedine spekulacije da je, navodno, "sve dogovor Ane i Zvezdana" reagovala je njena prijateljica Maja, koja se oglasila za domaće medije i osvrnula na ovakve komentare.

- Uz dužno poštovanje, mislim da samo bolesni, ali stvarno bolesni umovi mogu da pomisle da je sva ova muka koja se dešava trenutno u "Zadruzi" nekakav dogovor Ane i Zvezdana. Pa, zar mislite stvarno da bi jedna žena dogovorila sa mužem da je vara i ima seks na televiziji s 22 godine mlađom klinkom, a da ova sve to kući gleda i raspada se, dok joj familija, komšiluk, prijatelji, deca i čitava nacija dišu za vratom?! Nemojte da se zezamo! Samo ta žena i nas par znamo koliko se namučila i propatila zbog ovog Zvezdana, koji je i sada maltretira tamo svojim postupcima - priča Maja nastavlja:

- Ja ne mogu da lažem jer je znam dobro, ona njega voli i dalje i to se vidi. Ali, ona ne spušta loptu da bi se pomirila sa njim, daleko bilo, preko ovoga što joj je uradio mu nikada ne bi prešla! Pljunula bi sebe u lice kad bi opet bila sa čovekom koji ju je bukvalno uništio. Ana vam je takav profil osobe koja uvek druge stavlja ispred sebe, evo i sada to radi, iako ne treba. Pa, sve vam je jasno kada ona, pored svoje boli i muke, umesto da se izvrišti tamo i oči mu iskopa, ona mora da kalkuliše i spušta loptu da Zvezdana ne bi razludela, da on ne napravi neki haos i ne pobesni.

Maja kaže da je, takođe, primetila da se od strane pojedinaca vodi svojevrsna hajka protiv Ane, te da su iznete brojne, kako kaže, bljuvotine i teorije zavere.

Vidim, pričaju se i pišu neke gluposti, da je Ana ne znam ni ja kakve planove pravila, ugovarala. Pominje se taj njen Instagram i kome ga je poverila, ljudi od toga sad prave nekakav bauk. Da vam objasnim, Ana je operisana od društvenih mreža i tih stvari, u te stvari se ne razume, i htela je žena da ostavi svoj profil nekome ko se time bavi, ko to zna da vodi, najnormalnije. Pitala je u produkciji tamo, kada je trebalo da uđe, da li znaju nekog ko se time bavi, oni su joj rekli da znaju tu ženu koja je vodila Instagram Kije Kockar i to je sve. A Kija, vidim, lupeta po medijima takve gluposti da stvarno ispada smešna opet, posle toliko godina koliko se glupira u javnosti. Sada se ničim izazvana kači na Anu i pljuje je, za šta stvarno nema nijedan razlog, ali očigledno da je propala u potpunosti, i kao rijaliti igračica i kao kvazi pevačica, pa se sada kači na aktuelne priče iz Zadruge da bi se ogrebala za neki tekst na portalima, a još ako je neko ugosti u nekoj emisiji, džekpot! Bukvalno jadno i sramotno šta sve ljudi rade i izmišljaju da bi se njihovo ime negde provuklo, mada ništa me ne iznenađuje, to stalno radi, bukvalno godinama, tako i "opstaje"... To radi i sa bivšim mužem Slobom, stalno ga provlači, vidim i sa drugim nekim pevačima, pa što se sad ne bi i na Anu Ćurčić nakačila - zaključila je Maja.

