"DVA DANA TORTURE, ŠAMARI, RAZBIJANJE I BACANJE SVEGA" Bivša zadrugarka otkrila pozadinu sukoba Maje i Cara u Beču! ŠOK

Dragana Spasojević, bivša rijaliti učesnica, otkrila je zašto više nije u dobrim odnosima sa Majom Marinković, sa kojom je bila bliska tokom učešća u "Zadruzi".

Spasojevićeva je takođe spomenula sukob u Beču zbog kojeg je njihovo prijateljstvo doživelo krah.

Dragana je istakla da ni sama nije sigurna koga Maja voli.

- Kada smo se družile, znam da joj je bilo stalo do Janjuša. Naše druženje je započelo u "Zadruzi", nakon toga se desio Filip, ja sam to prva iznela u javnost. Tada je to bilo tajno - kazala je Dragana i dodala:

- Bili smo u jednoj kafani, ona je meni rekla da je videla Janjuša dok je bila u vezi sa Carem i da joj nije svejedno. Evo sada kada pričamo ne znam da li ona voli Janjuša ili Cara, ili samu sebe.

Dragana je otkrila da je njihovo prijateljstvo puklo u Beču, a da je Maja nakon toga ipak tražila oproštaj.

- Da to je tako bilo, kada smo bili na žurci, plakala je i izvinjavala se, ali se nismo pomirile. Ostalo je na tome, ne možemo biti drugarice, izmanipulisala me je - istakla je Dragana.

Dragana se potom prisetila sukoba o kom je brujao čitav region.

- Dva dana je trajao sukob. Vi ne znate šta je to bilo, razbijanje, bacanje svega kroz prozor. Drugo veče sam dobila šamar, više nisam ni sigurna. Ja sam ustala da je branim, preživela sam dva dana torture - zaključila je Spasojevićeva.

Podsetimo, Dragana je bila učesnik "Zadruge 4" a nedugo nakon toga je i raskinula vezu koju je započela sa Stefanom Šebezom u pomenutom rijalitiju.

